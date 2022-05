Al via il primo campionato mondiale di monopattini. Si parte da Londra, tappa anche in Italia

Connect on Linked in

Sarà Londra ad ospitare la prima tappa del neo nato campionato mondiale di monopattini elettrici, l’eSC – eSkootr Championship, che vedrà dieci team da tutto il mondo sulla linea di partenza sabato, 14 maggio, su un circuito dedicato nella zona di Rotherite, sulla sponda opposta del Tamigi di fronte Canary Wharf.

Tra le scuderie che prenderanno parte alla competzione anche la 27X di proprietà del pilota di Formula 1 Niko Hulkenberg, e l’italiana Helbiz, che gareggerà con il suo Racing Team. Dopo la capitale inglese, il carrozzone si sposterà il 27 e 28 maggio a Sion in Svizzera, il 15 e 16 luglio in Italia con località ancora da definire, ad agosto in Francia, il 16 e 17 settembre in Spagna e ultima tappa prevista negli States a ottobre.

Il team italiano gareggerà con l’S1-X, disegnato, progettato e sviluppato da Ycom, azienda di spicco della Motor Valley italiana, L’escooter è dotato di un telaio composto di alluminio e fibra di carbonio, mentre le parti aerodinamiche, che ne definiscono il design, sono prodotte con una nuova fibra naturale completamente riciclabile.

Il doppio motore elettrico su entrambe le ruote, per un totale di 12kW, consente accelerazioni istantanee e una guida adrenalinica, assicurano gli ingegneri che lo hanno ideato; le ruote da 6,5 pollici e le gomme racing con diverse mescole consentono angoli di piega di oltre 45° e una velocità massima fino a 100 km/h.

Insomma, sabato si prevede uno spettacolo in pista unico nel suo genere con il pubblico delle grandi occasioni a fare da cornice. Infatti, il biglietto per prendere parte alla gara comne spettatori costa appena £10. A questo indirizzo web tutte le informazioni sul campionato, sulla tappa di Londra e come acquistare i biglietti in prevendita.