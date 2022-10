University Fair: il 5 novembre a Londra l’evento gratuito per chi sceglie di studiare in UK

Print This Post

Frequentare l’università nel Regno Unito è una prospettiva sempre allettante per gli studenti italiani. Ma non è facile orientarsi tra la variegata offerta degli atenei inglesi, scegliere il proprio percorso accademico tra le migliaia di corsi disponibili, e navigare gli aspetti burocratici, acuitisi dopo la Brexit. Fortunatamente, in aiuto di studenti e genitori, torna la University Fair, l’evento gratuito tramite il quale le università inglesi si presentano agli studenti che arrivano da oltre Manica.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 novembre dalle ore 12 alle 17 presso gli spazi dell’Etc Venues 133 Houndsditch, a pochi metri dalla stazione Tube di Liverpool Street (EC3A 7BX) con l’organizzazione curata da SI UK, agenzia specializzata nella consulenza ai giovani stranieri che vogliono studiare nel Regno Unito.

Saranno presenti rappresentanti di oltre 70 diverse università, pronte a proporre i loro programmi e offrire tutte le informazioni necessarie per ottenere l’ammissione, oltre al team di esperti di SI-UK, che si occuperà di fornire informazioni e dettagli attraverso workshop, presentazioni e incontri individuali. La partecipazione all’evento è gratuita, basta solo registrarsi online al sito cliccando qui.

Durante la giornata si potrà ricevere un’offerta e procedere all’iscrizione sia direttamente con l’ateneo scelto che attraverso il sistema centralizzato UCAS.

La fiera del 5 novembre è particolarmente importante per chi volesse iniziare l’università subito, invece di aspettare Settembre 2023. Nel Regno Unito molte università prevedono la possibilità di avviare l’esperienza universitaria all’inizio dell’anno solare, tra i mesi di gennaio e febbraio. Una soluzione ideale per chi possiede già i requisiti di ingresso e intende accelerare i tempi di conseguimento della laurea.

Un altro vantaggio della fiera è quello di assistere nell’ottenimento di borse di studio riservate agli studenti provenienti dagli stati membri dell’Unione Europea, aspetto che permetterebbe ai futuri iscritti di ridurre i costi. Un vantaggio significativo, considerando che dopo la Brexit gli studenti europei sono equiparati in tutto e per tutto a quelli provenienti dal resto del mondo, con tariffe più elevate.

Per gli europei che già risiedono nel Regno Unito e hanno ottenuto la certificazione a rimanere, parliamo di pre o settled status, il costo dell’educazione universitario sarà invece lo stesso dei cittadini britannici, di fatto interamente coperto dallo Stato con un prestito a copertura integrale delle tasse universitarie (student finance) e in parte anche di quelle di vitto e alloggio (maintenance loan). Tutti aspetti che verranno descritti nei dettagli proprio durante l’University Fair di SI UK alla quale ci si può iscrivere già da ora in forma gratuita cliccando qui.

Chi necessita di maggiori dettagli può scrivere a Erika Minghetti, education consultant di SI UK responsabile per gli studenti italiani all’indirizzo email raveena@studyin-uk.com.