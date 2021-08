Il “nuovo Erasmus” prende il via: Downing Street finanzia il programma Turing con 100milioni di sterline

Connect on Linked in

Lo schema Turing entra nel vivo, proprio come era nei piani di Downing Street che dopo la decisione di lasciare l’Unione Europea, aveva scelto anche di staccarsi dal programma Erasmus che da decenni regola gli scambi internazionali di studio per gli studenti universitari europei

Il governo di Boris Johnson ha appena annunciato un finanziamento di circa 100 milioni di sterline per supportare fino a 40.000 studenti britannici. La prima fase del programma prevede di collocare 28.000 studenti provenienti dalle università britanniche in vari paesi europei, ma il nuovo schema copre anche paesi al di fuori del Vecchio Continente, come Canada, Giappone e Stati Uniti, per un totale di 150 destinazioni.

Sono oltre 120 le università del Regno Unito, nonché scuole e istituti di istruzione superiore che hanno aderito allo schema con l’obiettivo di ricevere quel supporto economico che verrà destinato proprio a coprire le spese per il piano di studio all’estero degli studenti che faranno domanda per aderire allo schema, con particolare riferimento a coloro che provengono da situazioni svantaggiate.

Il programma mira – secondo una comunicazione ufficiale di Downing Street – a migliorare anche la mobilità sociale in tutto il Regno Unito rivolgendosi alle aree che hanno visto in precedenza una minore adesione al programma Erasmus, come la zone delle Midlands o del nord dell’Inghilterra.

Le spese che verranno coperte dallo schema Turing riguarderanno finanziamenti per viaggi, documenti come passaporti e visti, nonché sovvenzioni per il quotidiano costo della vita, cercando di agevolare il più possibile la vita degli studenti nei paesi ospitanti. E’ stato inoltre garantito un supporto aggiuntivo per i partecipanti con disabilità e bisogni educativi speciali.

In occasione dell’ultimo anno accademico durante il quale il Regno Unito aveva partecipato allo schema europeo Erasmus, , il 2018/2019, gli studenti britannici partiti verso mete estere erano stati 18.300.

Tutti i dettagli del nuovo Schema Turing potranno essere trovati sul sito ufficiale a questo indirizzo.