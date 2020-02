Quale futuro dopo la Brexit? La politica italiana ne discute a Londra

Connect on Linked in

Aggiornamento delle ore 12.25 del 24 febbraio: annullata la visita del presidente Fico inizialmente programmata per domani a Londra.

Quale futuro per l’Europa? Come saranno i rapporti tra Italia e Regno Unito ora che la Brexit è ufficiale? Cosa cambia per gli italiani nel Regno Unito? Sono alcune delle tante domande al centro di una serie di incontri politici in programma questa settimana a Londra.

Dopo l’ex premier Romano Prodi (qui il nostro articolo e intervista) e l’economista internazionale Carlo Cottarelli, entrambi ospiti della Italian Society della London School of Economics in due incontri separati la scorsa settimana, saranno a Londra anche il presidente della Camera Fico, l’ex primo ministro Enrico Letta e l’ex ministro Carlo Calenda.

Si inizia domani, martedì 25 febbraio, con la visita ufficiale di Roberto Fico nel Regno Unito. Il presidente incontrerà l’omonimo Speaker di House of Commons a Westminster e il gruppo di amicizia parlamentare Italia-Gran Bretagna per discutere dei nuovi rapporti Italia-UK post Brexit. In agenda anche la partnership fra il nostro Paese e il Regno Unito sulla COP 26 sul clima.

Sempre martedì, alle ore 19.30 l’ex ministro ed eurodeputato eletto con il PD Carlo Calenda sarà al Kings College (Guy’s Campus- Anatomy Lecture Theatre) per un incontro aperto al pubblico. Anche qui si parlerà del futuro dell’Europa, e dei nuovi rapporti tra Italia e Regno Unito dopo la Brexit. L’incontro è organizzato da Londra in Azione – rappresentanza londinese del nuovo partito liberale di Calenda, “Azione” – ed è gratuito, previa prenotazione tramite eventbrite.

Di Brexit e futuri rapporti internazionali con l’Unione Europea si parlerà anche giovedì 27 febbraio presso la University College London con l’ex premier Enrico Letta. Il professore e rettore dell’Università Science Po di Parigi sarà in conversazione con Aldo Cazzullo, nota penna del Corriere della Sera, in un evento organizzato dalla Italian Society della UCL. Anche qui, libero ingresso previa registrazione su eventbrite.

(Nelle foto in alto, da sinistra Roberto Fico, Carlo Calenda ed Enrico Letta)

