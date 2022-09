Elezioni politiche 2022, l’elenco completo dei candidati alla Camera – Europa

Connect on Linked in

Il 25 settembre si voterà per le elezioni politiche. Per i residenti all’estero, la procedura è leggermente diversa rispetto all’Italia.

Innanzitutto, si voterà per corrispondenza, come avviene ormai dai primi del Duemila.

In secondo luogo, non è prevista la quota uninominale, ma i seggi saranno assegnati esclusivamente con metodo proporzionale. L’ordine di lista, quindi, tecnicamente ha mero valore estetico, anche se in qualche modo riflette le idee del partito.

Per quanto riguarda la ripartizione Europa della cosiddetta circoscrizione Estero, saranno eletti tre deputati e un senatore (ecco come funziona il sistema elettorale). Sarà possibile esprimere 2 preferenze per la Camera e una per il Senato.

Pubblichiamo di seguito l’elenco completo dei candidati alla Camera.

Movimento 5 Stelle

Pilato Marcello

Renzi Diego

Pusceddu Piergiuseppe

Onori Federica

La Barbera Salvatore

Ciliani Simone

Europa Verde – Sinistra Italiana

Scuderi Benedetta

Checchi David

Fiorucci Elisa

Lento Mattia

Siragusa Elisa

Muscau Francesco

Terzo Polo

Ungaro Massimo Ungaro

Garavini Laura

Gaudimonte Tatiana

Gallino Barbara

Pacialeo Giovanni

Rossini Emanuela

+Europa

Dentamaro Benedetta

De la Grana Gonzàlez Maria Jesús

Barbera Mazzola Antonino

D’Ercoli Maurizio

Di Pietro Angelo

Partito Democratico

Ricciardi Toni

Mineo Salvatore

Bafile Marzia Antonietta Giuditta

Buttini Nadia

Di Fazio Caterina

Quadrelli Federico

Centrodestra

Arnone Giuseppe

Billi Simone

Cenini Antonio

Rossi Elia

Stabile Giuseppe

Ticozzelli Stefano Giuseppe