Brexit Day: ecco come il Regno Unito vivrà la storica giornata

Connect on Linked in

It’s happening. Dopo tre anni di incertezze, rinvii, polemiche e preoccupazioni, domani 31 gennaio alle ore 23 (ora locale) il Regno Unito uscirà ufficialmente dall’Unione Europea.

Il paese è il primo nella storia dell’Unione a compiere tale divorzio, e lo fa dopo ben 47 anni vissuti da Stato membro. L’ultimo e puramente formale passaggio nel lungo processo è avvenuto ieri, con il voto dell’europarlamento in favore dell’accordo di uscita.

Anche se per molti il cosiddetto Brexit Day sarà un giorno da dimenticare, venerdì sarà comunque una giornata storica che segnerà un nuovo inizio per il Regno Unito e per l’UE. Per questo, il governo britannico ha in programma una serie di occasioni con i quali commemorare l’evento e salutare il nuovo ruolo dello UK.

Già dalla mattina del 31 entrerà in circolazione una speciale moneta commemorativa da 50 centesimi con la scritta “pace, prosperità e amicizia per tutte le nazioni” e la data del 31 gennaio 2020.

Per tutti i cittadini europei e le loro famiglie, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha in programma l’evento “London is Open – supporting European Londoners through Brexit” alla City Hall, sede del municipio di Londra, con il quale si intende offrire supporto a tutti gli europei che vivono nel Regno Unito e confermare il messaggio l’accoglienza sempre riservata a loro. Oltre al discorso del sindaco, saranno a disposizione avvocati specializzati in immigrazione per una consulenza gratuita sul Settled Status. E’ anche disponibile un servizio di assistenza psicologica. L’evento alla City Hall è previsto tra le 17.00 e le 20.00.

Per gli italiani a Londra e nel resto del Regno Unito, Italia Viva UK organizza un incontro con Sandro Gozi – già sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e futuro europarlamentare con La République En Marche – e l’On. Massimo Ungaro, deputato della circoscrizione estera, per parlare del futuro dell’Europa post Brexit e future alleanze transnazionali. Il ritrovo è previsto questa sera, giovedì 30 gennaio, presso la Engine Room del Runway East Moorgate, 10 Finsbury Square. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook dell’evento.

Dalle 21 avranno invece luogo gli eventi organizzati dal fronte opposto, da chi l’uscita del Regno Unito dall’Europa la vedrà come motivo di orgoglio e festeggiamenti. Appuntamento a Parliament Square, di fronte a Westminster, dove il “padre” fondatore della Brexit e leader dell’ormai defunto Brexit Party Nigel Farage darà avvio alle celebrazioni.

L’area di Whitehall sarà illuminata coi colori della Union Jack, la bandiera del Regno Unito, la quale sventolerà solenne davanti a Downing Street e negli altri uffici governativi. Previsto anche un conto alla rovescia a partire dalle 22.

Niente da fare invece per chi voleva che le campane di tutto il paese suonassero a festa questo venerdì. La scioccante proposta del movimento Leave.eu – con il quale veniva chiesto a tutti i sostenitori sparsi per il paese di suonare le campane “per l’uscita dall’Europa” – sembra non aver convinto sacerdoti e amministrazioni comunali.

Per i parlamentari, il 31 sarà anche giorno di vacanza, con la Camera dei Comuni e quella dei Lords che resteranno chiuse per tutto il giorno. Il primo ministro Boris Johnson presiederà invece uno speciale Gabinetto nel nord Inghilterra per discutere dei piani futuri del paese una volta fuori dall’UE.

Una volta rientrato a Downing Street in serata, il premier terrà un discorso di appello alla nazione per marcare l’evento storico e delineare i prossimi passi. In una nota, Johnson si è è rivolto ai cittadini britannici: “Non importa come abbiate votato nel referendum del 2016, è tempo di guardare avanti con fiducia alla nuova potente e globale nazione che diventeremo nel prossimo decennio e di mettere da parte le divisioni passate”.

Dal primo febbraio, il Regno Unito sarà chiamato a definire i dettagli del divorzio. Tra questi, si tratta di negoziare un accordo di libero scambio con l’Unione Europea e concordare una nuova fase di relazioni con paesi terzi. Boris Johnson promette di riuscire a stringere un accordo entro l’anno. Per altri, definire tutto ciò in tempi stretti potrebbe risultare molto difficile.

Una cosa è certa: allacciamo le cinture, la saga Brexit è tutt’altro che finita.

@AgostiniMea

(Nella foto in alto il celebre graffito di Banksy comparso comparso al porto di Dover)

Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.