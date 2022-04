1.817 posti da assegnare: Londra si prepara a rinnovare i consigli dei 32 borough

Connect on Linked in

Oltre sei milioni di abitanti di Londra sono chiamati alle urne la prossima settimana, giovedi 5 maggio, per rinnovare i consigli dei 32 borough, municipi o distretti se volessimo usare la terminologia italiana.

Oltre ai consiglieri verranno eletti anche i local mayors, ossia i sindaci di specifiche aree, e in questa tornata saranno cinque gli interessati al rinnovo.

Si tratta di un appuntamento importante perché i consigli dei borough supervisionano gli investimenti che vengono fatti nei singoli distretti attraverso le council tax che vengono pagate dai residenti. Tasse che servono a coprire il mantenimento delle strade, l’assistenza sanitaria e sociale per i più deboli o i più piccoli attraverso l’allestimento degli asili nido, a finanziarie la scuola pubblica e a supportare i meno abbienti. Ma anche investimenti in spazi verdi, salvaguardia dei luoghi culturali passando anche per i sistemi di riciclaggio dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente.

In totale saranno 1.817 i posti dei consiglieri per tutti e 32 i borough che verranno assegnati a seguito del risultato delle elezioni. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni e i residenti potranno votare assegnando i seggi del consiglio inerenti la propria area. Una volta eletto, un consigliere resta in carica per quattro anni.

Al voto potranno partecipare tutti coloro che risiedono regolarmente nell’area, anche cittadini appartenenti all’Unione Europea, e che fanno parte del registro dei votanti.

A seguire si riceverà la comunicazione per esprimere la propria preferenza che potrà essere fatta in presenza, andando nel seggio indicato sulla lettera ricevuta, giovedì 5 maggio, in qualsiasi momento tra le 7:00 e le 22:00, oppure si potrà votare via posta (qui come fare a votare via posta).

Per conoscere il risultato delle elezioni basterà consultare nei giorni a seguire il sito ufficiale London Councils a questo indirizzo. Per conoscere invece i candidati per il rinnovo del consiglio bisognerà consultare il sito internete ufficiale del proprio borough.

Ricordiamo, inoltre, che queste elezioni non hanno nulla a che vedere con il rinnovo del consiglio comunale di Londra e relativo sindaco, che invece si terrà nel 2024.