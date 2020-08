Quattro mesi a Natale, ma a Londra i Babbo Natale già vanno a scuola di “prevenzione contro il coronavirus”

Connect on Linked in

Quattro mesi a Natale! Una eternità, verrebbe da dire, in considerazione anche del periodo storico, dove tutti sono alle prese con la pandemia da coronavirus che non fa pensare ad altro, figuriamoci a una ricorrenza che di fatto è ancora molto lontano nel tempo.

Invece, c’è chi al prossimo 25 dicembre ci sta già pensando, e lo sta facendo proprio perché l’emergenza sanitaria ci ha obbligato a rimodulare il nostro stile di vita, dal giorno alla notte.

Si tratta di Babbo Natale, o meglio dei Babbo Natale, che proprio a Londra in questi giorni hanno seguito un apposito corso per poter riuscire a soddisfare le esigenze dei più piccoli facendole combaciare con le regole da seguire in materia sanitaria, per tenere sotto controllo il contagio da covid. Il corso si è tenuto presso gli spazi della cattedrale di Southwark a pochi passi dalla stazione di London Bridge.

I Babbo Natale in questione sono persone specializzate che durante il Natale indossano i panni del barbuto omone provenienti dal nord Europa e che, tradizionalmente, consegnano regali ai più piccoli, prendendoli in braccio o facendoli accomodare sulle propria ginocchia, sorridendo per la foto ricordo.

Questo all’interno dei centri commerciali, dei negozi, negli spazi dei mercati natalizi o durante le feste private. Cose che non potranno più essere eseguite con la classica modalità.

Ecco perché la partecipazione a questo corso, durante il quale personale specializzato in materia di predispisizioni sanitarie ha spiegato loro come gestire il distanziamento sociale senza deludere i più piccoli, come indossare le mascherine senza perdere quel tocco di poesia, e tanti altri aspetti da mettere in campo per continuare a regalare sorrisi in un ambiente sano e protetto.

Con la speranza che le lezioni di questi giorni potranno essere dimenticate in vista del Natale del 2021.



