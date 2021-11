Lavoro in UK, continua la ripresa che sta premiando soprattutto i più giovani

Connect on Linked in

Da qualche mese a questa parte il Regno Unito sta registrando valori in crescita per quanto riguarda il mondo del lavoro.

Anche se sono ancora vari i settori che soffrono per la mancanza di personale a causa della pandemia e della Brexit che ha fatto rientrare molti nei paesi d’origine, tra tutti hospitality e trasporti, stando agli ultimi dati dell’ONS, l’ufficio statistico britannico, le stime da luglio a settembre 2021 mostrano dati positivi con un aumento trimestrale del tasso di occupazione, mentre il tasso di disoccupazione è diminuito e il tasso di inattività economica è rimasto sostanzialmente invariato.

Le nuove stime indicano infatti che a ottobre 2021 il numero di dipendenti retribuiti in UK è aumentato del 4,0% rispetto a ottobre 2020, dato che si tramuta in 1.139.000 dipendenti in più; il numero di dipendenti retribuiti è aumentato dello 0,8% da febbraio 2020, che in valori assoluti si traduce in 235.000 nuove unità.

Guardando il fenomeno in maniera più ampia, il tasso di occupazione è ora stimato al 75,4%, un numero che fa ben sperare e che si discosta di appena 1,1 punti percentuali in meno rispetto a prima dell’emergenza sanitaria, ma soprattutto a 0,4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente (da aprile a giugno 2021). Il tasso di disoccupazione è invece stimato al 4,3%, 0,3 punti percentuali in più rispetto a prima della pandemia, ma a 0,5 punti percentuali in meno rispetto al trimestre precedente.

Per quanto riguarda la paga mensile, il valore medio è aumentato del 4,9% rispetto a ottobre 2020 e del 7,8% rispetto a febbraio 2020. Tutte le fasce d’età hanno visto un aumento dei dipendenti retribuiti tra ottobre 2020 e ottobre 2021 con particolare riferimento alla fascia giovane, la under 25, che ha registrato un più 501.000 dipendenti retribuiti.

Questo sta a significare che la generazione più colpita dalla pandemia in campo lavorativo, quella dei giovani, sta tornando pian piano a contribuire all’economia del paese, evitando che cerchi in altri paesi extra UK nuove chance di carriera.

Una questione che riguarda non solo coloro che sono nati e cresciuti nel Regno Unito, ma anche coloro che sono giunti qui nel corso degli ultimi anni e che, a causa della Brexit e della pandemia, si sono ritrovati a vivere una situazione davvero complicata in ambito lavorativo che li ha fatto desistere a continuare a rimanere. Alcuni sono rientrati, altri hanno proseguito e, stando agli ultimi dati, questa scelta li sta premiando.

