Colazione e pranzo gratis per chi torna in ufficio. La proposta di alcune aziende londinesi ai loro dipendenti

Il rientro in ufficio? Passa dallo stomaco. Diverse società in tutto il mondo, da Goldman Sachs a Havas e Janus Henderson ad esempio, stanno offrendo ai propri dipendenti pasti gratuiti in ufficio per convincerli a lasciare il comfort delle proprie case, invitandoli così a rinunciare a lavorare in modalità work from home come attualmente consigliato dal governo britannico per tenere sotto controllo la curva pandemia soprattutto in questa fase di post lockdown. Un comfort che il Covid ha trasformato in paura dei contagi.

Tra le prime aziende ad accogliere e rilanciare la proposta ci sono Bloomberg e Goldman Sachs, società che proprio a Londra hanno i loro quartier generali europei, le quali ora offrono colazioni, pranzi e gelati per il break pomeridiano ai loro dipendenti.

Xavier Rees, amministratore delegato di Havas London, azienda specializzata in pubblicità con un network di 316 uffici in 75 paesi, ha affermato che le persone che lavorano nel campo dei media e della creatività più in generale “offrono un servizio migliore quando lavorano in ufficio” e per loro la priorità è far tornare le persone il prima possibile in sede. “In questa fase post lockdown abbiamo lavorato molto per rendere i nostri ufficili sicuri prima di tutto ma anche più attraenti possibile per dare la possibilità ai nostri dipendenti di tornare fisicamente sul posto di lavoro. E il cibo rappresenta una parte importante. Non è una novità – ha aggiunto Rees -. Era già un enorme punto di forza prima della pandemia, ma è diventato fondamentale quando abbiamo iniziato a incoraggiare le persone a tornare in sede”.

Janus Henderson Group, che prima della pandemia offriva pasti di tre portate fortemente sovvenzionati per poche sterline presso i propri uffici nella della City, ora fornisce tutto il cibo gratuitamente.

La palla ora passa ai dipendenti i quali, come anticipato, sono stati incoraggiati dallo stesso governo britannico a lavorare da casa dove questo ovviamente è possibile. Solo a settembre, periodo di rientro dalla pausa estiva, si capirà effettivamente se un sandwich con un caffè americano potranno convincere decine di migliaia di persone a tornare a lavorare in ufficio. Oppure servirà qualcosa di più corposto e gustoso da mettere sul piatto per essere ancora più convincenti.