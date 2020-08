I Rolling Stones tornano a Carnaby Street… ma per vendere magliette

Connect on Linked in

Carnaby Street potrebbe tornare ai fasti di una volta, quando era diventata celebre ospitando le prime performance live di quelle che sarebbero poi diventate band simbolo della rivoluzione musicale inglese, nel resto del mondo. Dai Beatles ai Rolling Stones, solo per citarne alcune.

Ma negli ultimi anni la strada nel cuore di Londra si è trasformata, suo malgrado, in un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto dove i brand di abbigliamento più noti, e globali, hanno fatto a gara per accaparrarsi le principali vetrine.

Insomma, di quelle atmosfere poetiche degli anni Sessanta e Settanta, ad oggi non è rimasto più nulla.

Forse Mick Jagger e soci potrebbero riportare un po’ di quelle sensazioni, dato che gli ormai quattro ultra settantenni hanno deciso di aprire il loro primo flagship a livello mondiale, puntando proprio su Carnaby Street come sorta di omaggio a quei luoghi che videro nascere i loro primi successi oltre cinquant’anni fa.

Sia ben chiaro, flagship è sinonimo di merchandising, e quindi sarà sempre una operazione che avrà un fine commerciale, nulla di filantropico. Però l’idea che siano i Rolling Stones a farlo, comunque fa ben sperare che Carnaby Street possa scrollarsi di dosso nel futuro prossimo il titolo di strada commerciale, tornando a riprendersi quella di via musicale per eccellenza di Londra.

L’apertura del flagship firmato Rolling Stones è in programma per il 9 settembre (in basso l’annuncio ufficiale fatto attraverso il loro profilo Youtube) a aprirà al numero 9. Oltre a t-shirt, spille, adesivi, cinte e molto altro ancora, nel negozio sarà possibile acquistare in anteprima vinili e cd degli ultimi album prodotti, cimeli da collezione, oltre a fare da sfondo a iniziative parallele di promozione della musica.

Chissà, magari anche ospitando un live a sorpresa di Mick Jagger & co, ma solo dopo che hanno controllato l’andamento degli scontrini battuti. Perché, come si usa dire nella loro lingua madre, business is business.

(foto @WikiMedia)









