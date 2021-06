Euro 2020, in vendita biglietti per semifinali e finali a Wembley sul sito Uefa

Chi volesse assistere dal vivo alla fase finale di Euro 2020 a Wembley può farlo, a condizione ovviamente di rispettare le regole Covid ma anche di avere il portafoglio gonfio. I biglietti per le ultime tre partite (semifinali e finale) sono regolarmente in vendita sul sito ufficiale dell’Uefa.

Il motivo di questa disponibilità last-minute è legato alla recente decisione del governo britannico di aumentare il numero di spettatori per le ultime partite portandolo a oltre 60mila. Questo ha consentito alla UEFA di mettere in vendita sul proprio sito (link) un nuovo stock di biglietti acquistabili da chiunque (‘general public’).

Per le semifinali del 6 e 7 luglio sono disponibili biglietti in tutti gli ordini di posti anche se a prezzi non proprio economicissimi. I prezzi partono da €195 (Cat.3) per arrivare a €595 (Cat.1). Per la finale dell’11 luglio sono disponibili al momento solo biglietti di Cat.1 al costo stellare di €945.

Se supererà l’ostacolo Belgio (venerdi prossimo a Monaco di Baviera), l’Italia giocherà a Londra martedi 6 luglio contro una tra Francia, Svizzera, Croazia e Spagna. Molti italiani di Londra potrebbero essere tentati di sfidare la sorte e procurarsi subito uno dei preziosi tagliandi. I più scaramantici aspetteranno venerdi sera, anche se per allora i biglietti potrebbero essere esauriti.

Ma c’è un altro motivo per aspettare il risultato di Italia-Belgio. Se l’Italia dovesse giocare la semifinale è lecito aspettarsi che ai tifosi ‘ufficiali’ della Nazionale (ovvero i possessori della Card Azzurro) residenti in Gran Bretagna verrà data la possibilità di poter acquistare i biglietti in una vendita riservata, come avvenuto già per Italia-Austria. In quel caso si accede a disponibilità riservate e a prezzi ridotti, visto che la Uefa tradizionalmente tende ad agevolare gli spettatori identificati come tifosi di una delle due squadre. La Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio) non ha dato indicazioni in questo senso, ma è ragionevole credere che verrà seguita la stessa procedura adottata per gli ottavi di finale, tanto piú considerando l’aumento di capienza a Wembley.

Qui il sito internet della UEFA dove è possibile acquistare i biglietti (foto in basso).