E’ il weekend di Halloween. Come festeggiarlo a Londra tra “regola del 6” e chiusure anticipate

Connect on Linked in

Ricorre questo weekend la festa di Halloween, una festa che nonostante le critiche relative alla deriva consumistica presa negli ultimi anni e a coloro che l’hanno trasformata nell’ennesima scusa per alzare il gomito un poco di troppo, rimane una delle notti più attese dal popolo inglese.

Certo, quest’anno le condizioni per festeggiare non sono delle migliori e seppure Halloween cada di sabato, il coprifuoco delle 22 e le nuove restrizioni anti-Covid costringeranno anche i più appassionati a rinunciare alle ore piccole e alle famigerate feste in maschera.

Ma questo non significa che a Londra manchino le occasioni per fare di questo fine settimana il più ‘spooky’ dell’anno. Oltre alle feste virtuali e agli showcases dei costumi più elaborati, la capitale si veste infatti per l’occasione.

Per gli amanti della tradizione, Covent Garden presenta, a partire da venerdì, il primo festival gratuito dedicato alla protagonista indiscussa delle decorazioni ottombrine, con workshops dedicati all’arte di intagliare il colorato vegetale ed un mercato riallestito per ospitare prodotti di stagione ed oltre 200 varietà di zucche.

Anche lo zoo di Londra fa della zucca il centro delle celebrazioni, riempiendo le gabbie dei suoi ospiti con zucche decorate e ripiene delle loro leccornie preferite.

Per chi invece volesse uscire in serata, interessante l’iniziativa Museum After Dark proposta dal Museo di Storia Naturale, che questo venerdì e sabato terrà aperte le porte oltre le 18.30 per una visita ‘tenebrosa’ delle proprie gallerie. Info e prenotazioni sul sito: www.nhm.ac.uk

Per gli amanti di castelli e storie del passato, suggeriamo le Ghost Stories all’Old Royal Naval College di Greenwich. Per £20 si potrà accedere alla famosa Painted Hall, che oltre ad essere un capolavoro dell’arte barocca, si attrezzerà per l’occasione, con storie di mostri marini e spettri raccontate live dal gruppo History Riots, musica dal vivo, cibo e drinks.

Al The Vaults di Waterloo andrà in scena Dante’s in-Furlough, ispirato al poema ‘Billy Markham and the Devil’ di Shel Silverstein. Una rappresentazione teatrale interattiva ed un ‘invito a scendere nei circoli infernali.’ Info e biglietti sul sito: www.thevaults.london/dantes-infurlough

Proiezioni di film a tema saranno invece disponibili a Copeland Park, Peckham, presso il Forbidden Forest Cinema. Biglietti a partire da £19.50 disponibili sul sito: www.popupscreens.co.uk/events/forbidden-forest-cinema/

E per gli amanti di Harry Potter, imperdibile l’evento dedicato alla casa Serpeverde presso gli Studios Warner Bros. Visitabili i set dei film ed alcune collezioni della casa meno amata dei libri firmati J.K. Rowling. Info e biglietti sul sito: https://www.wbstudiotour.co.uk/tickets/

Ma un evento organizzato non è necessario per rendere l’atmosfera tetra. I londinesi amano anche avventurarsi in luoghi inquietanti di per sé quali il Greenwich Foot Tunnel o il cimitero di Hyde Park. O perché non supportare il settore dell’ospitalità visitando uno dei ‘pub infestati’ della capitale quali The Ten Bells, anche noto con il vecchio nome di Jack The Ripper, e The Flask, storico pub di Highgate?

Le celebrazioni non possono tuttavia farci dimenticare la pandemia e le restrizioni necessarie ad evitare i contagi. L’NHS e i diversi councils rimarcano infatti la necessità di seguire le regole del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina.

Da Richmond, Gareth Roberts invita bambini ed adulti ad evitare il trick or treat emblematico della ricorrenza, o di farlo rispettando la regola dei 6 e del distanziamento.

Per chi volesse evitare di ricevere visite a casa durante la notte di sabato, è scaricabile un cartello da appendere all’ingresso su diversi siti, incluso quello del council di Richmondo che si può trovare a questo indirizzo.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.