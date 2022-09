Elezioni politiche 2022, l’elenco completo dei candidati al Senato – Europa

Connect on Linked in

Il 25 settembre si voterà per le elezioni politiche. Per i residenti all’estero, la procedura è leggermente diversa rispetto all’Italia.

Innanzitutto, si voterà per corrispondenza, come avviene ormai dai primi del Duemila.

In secondo luogo, non è prevista la quota uninominale, ma i seggi saranno assegnati esclusivamente con metodo proporzionale. L’ordine di lista, quindi, tecnicamente ha mero valore estetico, anche se in qualche modo riflette le idee del partito.

Per quanto riguarda la ripartizione Europa della cosiddetta circoscrizione Estero, saranno eletti tre deputati e un senatore (ecco come funziona il sistema elettorale). Sarà possibile esprimere 2 preferenze per la Camera e una per il Senato.

Pubblichiamo di seguito l’elenco completo dei candidati al Senato.

Movimento 5 Stelle

Bardin Andrea

Balbi Stefano

Terzo Polo

Renzetti Angelo

Golam Tipu

Partito Democratico

Crisanti Andrea

Schiavone Michele

Centrodestra

Billè Luigi

Zehentner Alessandro

+Europa

Al Senato non presenta candidati per l’estero

Europa Verde – Sinistra Italiana

Al Senato non presenta candidati per l’estero