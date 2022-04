“Vi aspetto tutti, venite, che si spacca!”. Gianna Nannini si racconta su LondraItalia

Connect on Linked in

“Vi aspetto tutti, venite che sarà un super concerto… si spacca!“. Gianna Nannini è carica come non mai in vista del live che la vedrà protagonista a Londra mercoledi 27 aprile sul palco del celebre O2 Shepherds Bush Empire, come nuova tappa del suo tour europeo. LondraItalia ha avuto il piacere di fare una chiacchierata telefonica con lei (in basso l’audio integrale) a pochi settimane dall’evento.

“Londra è per me una seconda casa – ci racconta – ma non solo perché qui ho vissuto. Perché è qui che da sempre finalizzo i miei album con il supporto di ingegneri audio inglesi. Ora anche per questo tour sul palco sarò con due musicisti italiani e due musicisti inglesi. Per me la Brexit non esiste…“

L’appuntamento nella capitale inglese giunge con la ripresa degli eventi in presenza, non solo nel Regno Unito ma in generale in tutta Europa, tanto che la rocker toscana arriva già da vari sold out registrati a Parma, Roma, Bergamo, Padova. Per questo si è detta molto carica e felice di dar vita al primo appuntamento fuori dai confini italiani, che sarà proprio il 27 aprile all’O2 Shepherds Bush.

“E’ la seconda volta che suono qui e c’è sempre una sensazione pazzesca. Stavolta porto in scena qualcosa di innovativo, almeno per quanto mi riguarda, non solo grazie a una band davvero unica ma anche perché sperimenterò particolari sonorità che sto testando in vista dell’uscita del prossimo album prevista a settembre. Dove ci sarà sempre del sano rock, le radici non bisogna mai abbandonarle, con l’aggiunta di musica cult nera, blues, soul. Perché questa è la musica a cui sento di appartenere nel mio modo di essere italiana ma aperta a influenze internazionali“.

In conclusione anche un pensiero al particolare periodo storico sconvolto dal conflisso in Ucraina: “Stiamo vivendo un momento di forte euforia per la ripresa dei concerti dal vivo, per tale motivo dobbiamo usare la musica per fare qualcosa di bello, per costruire e non distruggere. Siamo tutte meravigliose creature…“

Info: Gianna Nannini live – mercoledi 27 aprile ore 19.30 – O2 Shepherds Bush Empire – Biglietti da £41 – Qui il link alla prevendita ufficiale.



http://www.londraitalia.com/wp-content/uploads/2022/04/Gianna-Nannini-su-LondraItalia.mp3