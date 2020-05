Sting in diretta da Londra per il concerto del Primo Maggio di Roma

Connect on Linked in

Ci sarà anche Sting in diretta da Londra tra gli ospiti del concerto del Primo Maggio questa sera a Roma, un evento irrinunciabile tanto che anche in periodo di pandemia è stato deciso di organizzarlo, ma con tutte le restrizioni che richiede l’emergenza sanitaria.

Il cantautore si esibirà dalla sua casa-studio nella capitale inglese offrendo il suo contributo ed esprimendo tutta la sua solidarietà a un paese al quale è legato particolarmente, tanto da gestire una personale produzione di vini nelle campagne toscane, dove regolarmente suona in occasione dell’apertura della vendemmia.

Anche recentemente ha inviato un videomessaggio (in basso) facendo sentire tutta la sua vicinanza agli italiani quando erano nel pieno della diffusione del contagio.

Sting non sarà l’unico artista internazionale che si esibirà a distanza al concerto del Primo Maggio, confermata anche la presenza di Patti Smith andandosi ad aggiungere ai nostrani in scaletta: Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Alex Britti, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Leo Gassmann e molti altri per un totale di 30 cantanti.

Il titolo scelto per l’occasione è “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” e sarà introdotto da Ambra Angiolini in diretta dal Teatro delle Vittorie, dato che non si terrà nella classica location di piazza San Giovanni a Roma, ma si svilupperà attraverso collegamenti da varie location dove si esibiranno i vari artisti, compresa la casa di Londra di Sting.

Il concerto andrà in onda questa sera dalle ore 20.00 italiane (7pm inglesi) su Raitre e per chi risiede all’estero si potrà seguire via web su raiplay.it o attraverso i canali satellitari della Rai. Qui per saperne di più su come vedere la televisione italiana dal Regno Unito.







