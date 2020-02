Sound napoletano nelle notti londinesi. Sul palco ‘O Zulo e Manlio Calafrocampo

Connect on Linked in

Musica napoletana nella notte di Londra con alcuni dei migliori artisti della scena contemporanea. Appuntamento giovedì 5 marzo al The Jago di Londra (440 Kingsland Road, E8 4AA) quando si esibiranno sul palco ‘O Zulu (nella foto in alto di Luca Viola) storico frontman dei 99 Posse, che per l’occasione presenterà brani tra inediti e classici del suo ex gruppo, remixati e riarrangiati esclusivamente per la nottata.

Al suo fianco ci sarà Manlio Calafrocampo che presenterà le sue sonorità britanniche mescolate alle calde liriche mediterranee in un’esplosione di stili che mescolano culture ed esperienze assimilate nei suoi viaggi in giro per l’Europa. Manlio presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “Mentalità”.

Il programma della nottata vedrà esibirsi anche altri artisti tra dj e cantanti che si alterneranno offrendo un mix di ska, reggae, dancehall, hiphop, jungle, drum n bass e dub step.

Si inizierà alle 19 per andare avanti tutta la notte. Il costo del biglietto è di £9 e si può acquistare in prevendita a questo indirizzo internet.

