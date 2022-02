Scontroso e irriverente: a Londra sale sul palco Angelo Duro

Connect on Linked in

Farà tappa anche a Londra il tour europeo di Angelo Duro che porterà in scena lo show dal titolo “Vado in Erasmus. Per studiare? No, per sco**re”. La data è quella del 2 maggio dalle ore 19.30 al Leicester Square Theatre.

Con la sua comicità dissacrante, Duro sdogana i tipici stereotipi del comico per andare a segno col suo carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi che vanno dalla famiglia al lavoro, alla scuola, alla televisione.

La cosa che differenzia Angelo Duro nel panorama comico italiano è infatti il suo carattere. È il suo essere rissoso, scontroso, respingente, a renderlo unico. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile empatizzare con una platea, invece lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca.

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo “Le Iene” su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di follower, per poi approdare nei migliori teatri nazionali, e adesso anche internazionali, registrando tantissimi sold out.

Si è ritagliato anche un spazio nell’editoria con la pubblicazione del suo primo romanzo “Il piano B”, che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori, e presto ne uscirà anche un secondo.

Il costo dei biglietti per il suo spettacolo di Londra va dalle 22 alle 27 sterline e possono essere acquistati qui.