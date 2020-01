Rancore, Motta e la musica giovane italiana per due giorni live a Londra

Connect on Linked in

Un festival itinerante della musica giovane italiana arriva a Londra dopo aver fatto tappa a Berlino nel 2018. E’ il “Woodworm Live” che prende il nome da una etichetta indipendente che in collaborazione con la TIJ Events organizza la rassegna per sabato 4 e domenica 5 aprile rispettivamente all’02 Academy e al Garage nel quartiere di Highbury & Islington.

Sabato sarà Rancore a fare da apripista: il rapper romano è reduce dal successo del suo ultimo disco “Musica per bambini” che lo ha portato in tour in tutta Italia, e dalla partecipazione a Sanremo con Daniele Silvestri con il brano “Argento vivo”, contribuendo a far vincere al brano la Targa Tenco come Miglior Canzone.

A seguire ci sarà Motta: due targhe Tenco, una partecipazione a Sanremo nel 2019 con il brano “Dov’è l’Italia” e un’indiscussa carica live, l’hanno portato ad essere uno degli artisti più apprezzati della nuova generazione. Ospite della serata anche il djset di Spumante, progetto musicale di Elia Perrone.

Domenica 5 ci si sposta al Garage con “La rappresentante di lista“, una delle rivelazioni dell’ultimo album con l’album “Go Go Diva”. Il gruppo si è fatto fatto conoscere dal grande pubblico proponendo un genere definito queer pop, il quale alla ritmica unisce anche delle particolari performance live diventando un unicum nel panorama musicale italiano.

A chiudere questa due giorni di musica italiana saranno i “Fast Animals and slow kids“, una delle più curiose band live in circolazione; il loro album d’esordio “Animali Notturni” è stato definito dalla critica un disco basato su un rock maturo, diretto e senza fronzoli, a cui è seguito un tour nei club in tutta Italia che ha sempre registrato il tutto esaurito.

Il costo dei biglietti per le singole serate è di £19.80 e si possono già acquistare in prevendita a questi indirizzo internet.

(Nelle foto in alto, da sinistra Rancore e Motta)

