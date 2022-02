Raffaello protagonista indiscusso della primavera di Londra

Ha condensato in immagini di straordinaria bellezza l’umano e il divino, il potere, la civiltà e il sapere: sarà Raffaello il protagonista indiscusso della primavera alla National Gallery di Londra, che dedica al pittore, genio del Rinascimento italiano, una grande mostra in programma dal 9 aprile al 31 luglio.

Concepita per le celebrazioni del 500° anniversario della morte di Raffaello nel 2020 e rinviata a causa delle restrizioni del Covid, l’esposizione, dal titolo “Raphael”, ambisce a documentare tutta le fasi della carriera artistica dell’Urbinate e la sua eredità immortale.

Oltre alle 9 tele appartenenti alla collezione del museo londinese, moltissimi i capolavori che verranno esposti, giunti in prestito da importanti istituzioni, come il Louvre, i Musei Vaticani, la Galleria degli Uffizi e il Museo Nacional del Prado. Obiettivo della mostra è raccontare ogni aspetto del percorso artistico di Raffaello, che fu pittore, ma anche disegnatore e architetto.

Il percorso, articolato cronologicamente, si apre con una sezione dedicata ai primi lavori dell’artista realizzati nelle Marche e nella sua città natale Urbino. Seguono le sezioni focalizzate sul lavoro di Raffaello a Firenze e poi a Roma, con le commissioni ottenute da Agostino Chigi.

Non mancherà l’approfondimento sulle celebri stanze affrescate da Raffaello per gli appartamenti privati di Giulio II. Inoltre, la mostra racconterà anche il lavoro innovativo di Raffaello in settori come l’incisione, l’arte decorativa e il design degli arazzi, così come la sua architettura e il lavoro archeologico come geometra dell’antica Roma. Tra le opere esposte anche Santa Cecilia e la Madonna d’Alba (nella foto in alto).

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale a questo indirizzo.