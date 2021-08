Premio “Filippo Nicosia”, dall’Ambasciata d’Italia a Londra un riconoscimento per giovani musicisti

Connect on Linked in

Un premio per giovani musicisti, dedicato alla memoria di un diplomatico e sostenuto dall’Ambasciata d’Italia a Londra. Si tratta del primo Premio Internazionale di Musica da Camera “Filippo Nicosia”.

Il Premio è un omaggio al diplomatico prematuramente scomparso nel 2020 ed è un’iniziativa del violista del quartetto di Cremona, Simone Gramaglia, in collaborazione con la signora Jenny Trisoglio, madre di Nicosia.

Promossa dall’Associazione Musicale “In musica veritas”, la borsa di studio internazionale per quartetti e giovani gruppi da Camera offre una grande opportunità ai giovani in cerca di mecenati.

“Filippo Nicosia è stato Console Generale d’Italia a Chongqing ed era un uomo di cultura, grande appassionato di musica, che ha sempre saputo riconoscere il talento musicale supportandolo e promuovendolo con entusiasmo – spiega Simone Gramaglia, direttore artistico del premio – . La sua vita è stata testimonianza concreta di come si possano centrare grandi obiettivi ed arrivare in alto senza perdere l’umanità. Un esempio per tutti i giovani che si dedicano allo studio della Musica da Camera in cui qualità come costanza, tenacia, forza d’animo, intelligenza e sensibilità sono fondamentali per avviare una carriera”.

Grazie a questa Borsa Filippo Nicosia continuerà a portare il suo prezioso contributo al mondo della musica e a tanti giovani interpreti. “Mio figlio era un ragazzo ‘eccezionale’ – ricorda la madre Jenny Trisoglio – . Da bambino si era accostato alla musica studiando chitarra classica e poi chitarra flamenco. Anche dopo il suo ingresso nella carriera diplomatica ha continuato a coltivare la passione per la musica, sia come momento di approfondimento nel suo percorso di crescita umana, sia perché la musica – con il suo linguaggio universale che supera barriere e frontiere – era anche parte del suo modo di dialogare con le persone”.

Il premio sarà assegnato da Simone Gramaglia al miglior gruppo selezionato tra i partecipanti alla Classe di Quartetto e Musica da Camera nell’ ambito del XVIII Corso di Perfezionamento Internazionale “Marco Allegri”. Per informazioni e iscrizioni bisogna scrivere a Chiara Cattani, maiolichemusicali@gmail.com.

La selezione,per i partecipanti al corso si svolgerà il 29 agosto 2021. Ad ogni gruppo verrà richiesto di eseguire un’opera a propria scelta. I vincitori riceveranno:

• Un assegno di 4000 euro

• Due concerti offerti da Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, Milano per la stagione 2022/23

• Un concerto di premiazione con Simone Gramaglia (Quartetto di Cremona) previsto per l’autunno 2021 in collaborazione con Le Dimore del Quartetto

• Un Portrait del gruppo vincitore offerto dalla prestigiosa rivista ArchiMagazine

• Un set di corde per ogni strumentista, offerto da Thomastik-Infeld, Vienna

• Una selezione di dieci partiture offerte da Casa Ricordi

Il regolamento dell’intero concorso può essere consultato a questo indirizzo.