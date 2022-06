Passato, presente e futuro: focus sulla letteratura italiana alla British Library

Connect on Linked in

La British Library di Londra dedica una intera giornata alla letteratura italiana degli ultimi seicento anni ospitando in conversazione alcuni esperti provenienti dal mondo accademico ed editoriale.

Si svolgerà venerdi, 17 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, presso il Knowledge Centre a Euston Road. L’evento intende esplorale la grande varietà di libri italiani disponibili proprio press la British Library, da Dante a Elena Ferrante, dallo strorico al contemporaneo, passando per il Grand Tour, il Risorgimento fino a un focus sulle relazioni in ambito letterario tra Italia e Regno Unito.

Ad aprire la serie di interventi Janet Zmroczek head of European and American Collections della British Library, proseguiranno poi Andrea Del Cornò specialista sezione Italia della The London Library, Abigail Brundin direttore della British School di Rome, Dunstan Roberts dell’University of Cambridge, Tudor Allen archivista del Camden Council, Stephen Parkin curatore della Printed Heritage Collections, Giuliana Pieri professoressa di italiano e arti figurative della Royal Holloway University, Julianne Simpson della John Rylands Library, Stephen Milner dell’University of Manchester, Tabitha Tuckett della Rare Books Librarian, Cristina Dondi professore dell’University di Oxford, Michele Casalini di Casalini Libri e Katia Pizzi direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Londra.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda sulle modalità di fruizione e promozione di questo importante patrimonio storico nonché sui temi legati alla pubblicazione e all’acquisizione del libro italiano nell’era digitale.

Il costo per prendere parte alla giornata è di £20, £10 per gli studenti. Per informazioni e prenotazione si può cliccare su questo indirizzo ufficiale.