“Molto forte, incredibilmente lontano”: al via il premio letterario dedicato agli italiani all’estero

Allontanarsi da casa è la prima forma di avventura, una trama inesauribile già al centro di innumerevoli capolavori della letteratura. Non solo: chi vive all’estero ha la possibilità di scardinare stereotipi, di offrire con vigore un nuovo punto di vista.

Per questo con la Scuola Belleville di Milano abbiamo deciso di lanciare il premio letterario “Molto forte, incredibilmente lontano” dedicato a quanti vivono o hanno vissuto l’esperienza dell’espatrio. Vogliamo ascoltare nuove voci, aiutare altre prospettive di farsi largo, arricchire la narrazione degli “italiani all’estero” di spunti differenti.

Io penso anche che in un momento come questo, in cui la nostra capacità di comprensione dell’altro è sotto costante minaccia, il racconto del diverso, che sia letterario o giornalistico, sia qualcosa di cui avremo sempre più bisogno per uscire dalle bolle in cui siamo intrappolati.

Inviando entro la mezzanotte del 31 gennaio 2021 un racconto ambientato nel proprio paese d’adozione dal titolo “L’arrivo” della lunghezza massima di 5.000 battute spazi inclusi, i partecipanti accederanno alla selezione dei migliori racconti da parte di una giuria formata da scrittori e docenti della Scuola Belleville. I racconti selezionati confluiranno in una raccolta che verrà pubblicata in formato elettronico e sarà disponibile gratuitamente sul sito della Scuola. Per partecipare al bando, basta cliccare a questo indirizzo internet.

L’autore del primo racconto classificato sarà premiato con una borsa di studio a copertura totale per il corso online “Molto forte, incredibilmente lontano. Scrivere dalla distanza”, che inizierà il 25 marzo 2021. Borse di studio a copertura parziale sono previste anche per gli autori del secondo e del terzo racconto classificati. I vincitori saranno annunciati martedì 23 febbraio 2021 alle ore 19:00, in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Italian Bookshop di Londra e su quella di Belleville-TYPEE.

Il corso online “Molto forte, incredibilmente lontano. Scrivere dalla distanza” è dedicato a chi vive fuori dall’Italia ma coltiva o desidera coltivare – anche grazie alla pratica della scrittura – un significativo contatto con la lingua e la cultura d’origine.

A chi ha scritto, sta scrivendo o vorrebbe scrivere un romanzo, racconto, reportage, diario che racconti la propria esperienza di espatriato, di italiano ma non solo. A chi osserva cose diverse, vede il proprio paese d’origine come un oggetto strano e distante. L’appuntamento per parlarne è il mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 18:30 su BellevilleOnline per la presentazione in streaming. Vi aspettiamo!

