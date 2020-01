Mario Biondi torna a Londra dopo gli otto sold-out del Ronnie Scott’s

Connect on Linked in

“Gli otto live tutti sold-out al Ronnie Scott’s di Londra lo scorso mese di ottobre sono stati il miglior modo per chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo“.

Parola di Mario Biondi che ha salutato il 2019 incanalando un successo dietro l’altro e ora si appresta a dare il via a un 2020 ancora più ricco di impegni, tanto che ha appena annunciato le nuove date che lo vedranno suonare nuovamente in Europa, Londra compresa.

Tornerà nella capitale inglese il 29 maggio nella prestigiosa Union Chapel presentando i suoi maggiori successi compreso l’ultimo brano “Mesmerizing Eyes”, primo singolo tratto dal disco in uscita nella primavera e presentato live per la prima volta proprio a Londra.

“Negli ultimi due anni ho avuto il piacere di suonare in tanti paesi – ha raccontato l’artista siciliano – calcando i palchi di venue spettacolari come Il Kennedy Center di Washington, l’Acropoli di Atene, il Teatro Martì a L’Habana e, per ultimo, il ritorno nel leggendario Ronnie Scott’s da cui ho deciso di ripartire presentando un brano inedito, primo assaggio di un nuovo progetto che vedrà la luce nella prossima stagione. Non vedo l’ora di tornare con un album che allo stesso tempo mi riporta alle origini e mi fa sperimentare nuovi suoni, ma soprattutto sono felice di presentarlo prima in Italia a maggio, nelle date di Roma e Milano, per poi tornare all’estero. Sarà una stagione molto intensa, un nuovo inizio, e questo non può che stimolarmi”.

La vocazione internazionale dell’artista era evidente sin dai primi anni della sua carriera. Appassionato di musica soul, nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC.

Sul palco Mario Biondi sarà accompagnato da Massimo Greco al piano, David Florio chitarra, percussioni e flauto, Chicco Capiozzo batteria, Federico Malaman basso, Marco Scipione sassofono,

Buonarota Fabio tromba.

Il costo dei biglietti per il concerto di venerdì 29 maggio all’Union Chapel è di £36.40 e per prevendita questo il sito internet ufficiale.

