Maneskin: a Londra apriranno il tour europeo. Ed è sold out in poche ore

Sono andati a ruba nel giro di un paio d’ore tutti i biglietti messi a disposizione per assistere ai concerti del tour europeo 2022 dei Maneskin. Tour che partirà proprio da Londra il 6 febbraio, quando il quartetto ormai noto in tutto il mondo suonerà sul palco dell’O2 Academy di Brixton con una capienza di poco più di 4mila posti.

Difficile anche capire quanto fosse il costo iniziale del biglietto, dato che il sold out registrato in un batter d’occhio non ha permesso alla maggioranza delle persone neppure di tentare di effettuare l’acquisto. Fatto sta che ora alcuni siti specializzati nel reselling mostrano in una schermata costi che si aggirano attorno alle 190 sterline di media.

“Loud Kids on Tour”, questo il titolo scelto per la tournée europea, dopo Londra li porterà in Belgio, Lussemburgo, Polonia, Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Ucraina, Russia ed Estonia.

La scelta di aprire nella capitale inglese non è per nulla scontata per i Maneskin, dato che può essere considerata loro seconda casa dopo averci vissuto per vari mesi a cavallo tra il 2019 e il 2020 in vista poi di rientrare in Italia e battere tutti i record con la vittoria di Sanremo e del successivo Eurofestival, fino alla recente esibizione a Parigi in occasione del “Global Citizen”, evento al quale hanno partecipato i più importanti artisti e musicisti su scala globale.