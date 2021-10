Arte italiana tra le sale della Saatchi Gallery di Chelsea

Print This Post

L’arte italiana grazie a sette artisti del Belpaese approda tra le sale della celebre Saatchi, iconica galleria nel cuore di Chelsea. I sette sono ospiti di un evento presentato in anteprima a Londra (foto in alto) nell’ambito di Spotlight Italia, progetto speciale all’interno della rassegna StART Art Fair.

Per la prima volta viene proprio dedicata all’Italia un’area nella sezione Projects, curata dal direttore della galleria di arte moderna e contemporanea di Spoleto, Marco Tonelli, e dall’esperta collezionista Serenella Ciclitira, fondatrice di Parallel Contenporary Art e, insieme al marito David Ciclitira, ideatrice di StART Art Fair.

‘‘Abbiamo voluto dare voce ai nuovi artisti contemporanei. Non quelli del passato, anche recente, ma quelli che rappresentano l’Italia oggi” ha spiegato Serenella Ciclitira. “L’obiettivo è andare oltre la visione tradizionale dell’arte italiana, spesso intrinsecamente associata a correnti più classiche e rinascimentali, portando a Londra il lavoro di sette artisti che incarnano l’attuale contesto nazionale“.

I sette artisti sono Mimmo Nobile, Chiara Sorgato, Maurizio Cannavacciuolo, Franco Accursio Gulino, Antonella Zazzera, Salvatore Cuschera e Antonio Trimani.

Marco Tonelli racconta il criterio dietro la scelta di chi far esporre: ”Abbiamo voluto selezionare sette artisti che rappresentassero l’arte italiana a tutto tondo. Scultura, pittura, installazione video, in modo da creare un’atmosfera dinamica e rappresentare tutte le sfaccettature dell’arte italiana oggi”.

Questa prestigiosa vetrina è realizzata in diretta collaborazione con l’Ambasciata italiana a Londra in una settimana cruciale per l’arte contemporanea. Inizia infatti Frieze, il grande evento che attira collezionisti ed esperti da tutto il mondo. La mostra sarà disponibile al pubblico fino al 17 ottobre e qui il link ufficiale.