Italian wave: il cinema italiano tutto al femminile per cinque giorni a Londra

Connect on Linked in

Dopo il successo dell’esordio a Berlino lo scorso aprile, arriverà anche a Londra da mercoledi a domenica, dal 15 al 19 giugno l’evento The Wave: Italian Women Filmmakers, seconda tappa del progetto Femminile Plurale, ideato da Cinecittà, per celebrare le registe italiane dell’ultimo decennio. Appuntamento presso la sala Ciné Lumière nell’area di South Kensington.

Il programma include 8 lungometraggi, 8 cortometraggi di animazione e 2 classici (l’esordio alla regia di Lina Wertmuller, I Basilischi, e ‘A Santanotte, opera del 1922 di Elvira Notari, prima regista nella storia del cinema italiano), tutti diretti da donne e infine un omaggio a Monica Vitti con L’anatra all’arancia.

La selezione di The Wave è curata da Diane Gabrysiak con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Questi i titoli dei film contemporanei in programma: Calcinculo (96’) di Chiara Bellosi (Opening Film), 2022; Vergine giurata (90’) di Laura Bispuri, 2015; Maternal (91’) di Maura Delpero, 2019; Normal (70’) di Adele Tulli, 2019; Flesh out – Il corpo della sposa (95’) di Michela Occhipinti, 2019; Corpo celeste (100’) di Alice Rohrwacher, 2011; Via Castellana Bandiera (90’) di Emma Dante, 2013; Cosmonauta (85’) di Susanna Nicchiarelli, 2009.

I cortometraggi d’animazione sono invece: Sugarlove (10’) di Laura Luchetti; Bagni (9’) di Laura Luchetti; Esca viva (6’) di Susanna Nicchiarelli; Polvere sottile (7’) di Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato; New Neighbours (5’48’’) di Sara Burgio, Andrea Mannino e Giacomo Rinaldi; Merlot (5’40’’) di Marta Gennari e Giulia Martinelli; Cosmoetico (4’ 35’’) di Martina Scarpelli; What ever happened to darwin? (6’38”) di Leonardo Altieri, Sara Crippa, Giulia Manna e Maria Nocerino.

Saranno presenti durante la rassegna londinese Chiara Bellosi, Susanna Nicchiarelli, Michela Occhipinti e Maura Delpero.

In basso il video promozionale della rassegna e a questo indirizzo maggiori dettagli sulle singole proiezioni oltre alla possibilità di acquistare i biglietti in prevendita.