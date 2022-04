Il trap italiano sbarca a Londra: arriva Sfera Ebbasta

Connect on Linked in

Ci sarà spazio anche per la scena trap e pop rap tra gli eventi tutti italiani programmati per le prossime settimane a Londra.

Il compito spetterà a Sfera Ebbasta che giungerà nella capitale inglese in occasione di una delle tappe del tour europeo che lo vedrà protagonista tra maggio e giungo, prima di rientrare in Italia per un’altra serie di live lungo tutto il paese in programma ad autunno.

La performance di Londra è prevista per domenica 22 maggio all’O2 Forum di Kentish Town. Oltre a proporre gran parte della sua produzione musicale, Sfera Ebbasta porterà in scena anche le ultime collaborazioni nate durante la produzione del recente album “Famoso”, titolo dato anche a uno speciale distribuito sulla piattaforma Amazon dedicato alla carriera e vita personale di uno degli artisti più controversi dell’attuale scena musicale italiana.

Il costo del biglietto è di £29.90 e può essere acquistato sul sito ufficiale della prevendita a questo indirizzo.