Il “miracolato” Max Angioni in scena a Londra

Connect on Linked in

Max Angioni è tra i comici più gettonati della nuova scena italiana, riuscendo a conquistare centinaia di migliaia di followers sui social in poco tempo per la sua capacità di ironizzare sulle cose di tutti i giorni.

Sarà a Londra martedì 27 settembre sul palco del celebre Comedy Store di Piccadilly Circus in un evento organizzato da BeComedy UK e Vera Srl, inaugurando così la prima collaborazione tra i due soggetti che porterà altri comici italiani nella capitale inglese.

In apertura ci saranno altri due artisti della risata ad accogliere il pubblico, Tiziano La Bella e Luca Cupani, introdotti da Marco Di Pinto, direttore di BeComedy UK.

“Miracolato perché rispolvera avvenimenti epici, come quelli descritti nel Vangelo, e li rielabora in una chiave comica ed eccentrica – spiegano dall’organizzazione -. Miracolato perché Max è stato protagonista di un’escalation di successi nell’ultimo anno, che lo hanno fatto sentire così fortunato, da provare a immaginare nuovi miracoli moderni. La verve tipica della Stand-up Comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, in cui Max torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre“.

“Assecondando l’immaginazione rielaboro le mie sfighe attraverso la comicità – racconta invece il comico -. Uso il palcoscenico per esorcizzare la mia realtà, e per offrire uno spunto agli altri per affrontare la propria“.

Angioni ha fatto il suo esordio prima sui social, TikTok tra tutti, poi è giunto secondo due edizioni fa a Italia’s Got Talent dove è stato apprezzato dal grande pubblico che da lì a poco lo ha rivisto in scena in trasmissioni di successi come “Lui è peggio di me” con Giorgio Panariello e Marco Giallini su Raitre, Zelig su Canale 5 e tante altre ancora sempre sui canali Rai e Mediaset.

Il costo dei biglietti in prevendita è di £27.5 e per acquisto qui il sito internet ufficiale.