Il combat folk dei “Modena City Ramblers” arriva a Londra

Lo definiscono combat folk perché effettivamente il suono dei Modena City Ramblers è paragonabile a una battaglia di ritmi che stende letteralmente il pubblico lasciandolo senza forze dopo due ore e oltre di concerto dichiaratamente ispirato alle ballate irlandesi influenzate dal rock più puro.

Ora anche la platea inglese avrà modo di averne una dimostrazione dal vivo, quando la band giungerà a Londra giovedì 27 febbraio come unica tappa estera del loro “Riaccolti in teatro” che partirà il 18 gennaio dal Teatro Storchi di Modena e farà tappa, tra gli altri, anche al Teatro dal Verme di Milano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro Puccini di Firenze, per arrivare poi al Brixton Jamm.

“Proprio come successe più di 20 anni fa in occasione dell’uscita dell’album acustico ‘Raccolti’, siamo voluti tornare al nostro suono originale. Un sound che ci ‘riaccoglie’ nella riproposizione in acustico dei cavalli di battaglia scelti dal repertorio di oltre venticinque anni di carriera“, spiegano i componenti della band nel presentare la tournée che li vedrà protagonisti a breve.

Il costo del biglietto per il live del 27 febbraio al Brixton Jamm di Londra costa £19.80 e questo è il sito internet ufficiale dove acquistarli in prevendita.







