I Negramaro a Londra, prima tappa estera del nuovo “Unplugged European Tour”

Parte da Londra il tour europeo dei Negramaro che saliranno sul palco dell’o2 Shepherdsbush Empire lunedi 21 novembre. Si tratta della prima tappa di dieci concerti che la band italiana terrà tra Amsterdam, Barcellona, Bruxelles solo per citarne alcune e che rappresenterà il continuo della tournée italiana che si terrà nelle settimane precedenti.

Sarà il ritorno davanti a un pubblico nel quale “le canzoni saranno nude, vicine alla loro essenza, per rispecchiare la nostra esigenza di contatto con le persone“, come ha spiegato il cantante e leader Giuliano Sangiorgi.

I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi festival, agli stadi. Una celebrazione delle loro origini che, seppur stimolata dalla situazione contingente, consente di sperimentare nuove e creative forme musicali ed artistiche in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fan.

“Non vediamo l’ora di essere nei teatri, da Londra a Lecce e e vivere le canzoni come fossero pelle“, ha aggiunto Sangiorgi. “La band sente il bisogno di ritrovare e confrontarsi con il pubblico (dopo la cancellazione per la pandemia del tour indoor di marzo – aprile 2022, ndr). Le nuove date unplugged saranno un warm-up incredibile verso cose bellissime che verranno, a cui stiamo già lavorando, per il nostro ventennale nel 2023“.

I biglietti per il tour nei teatri, compresa la tappa di Londra del 21 novembre, saranno disponibili da venerdì 18 febbraio dalle ore 11.00.