Diodato live a Londra: all’O2 di Islington festa di chiusura del tour europeo

Londra sarà la tappa conclusiva del primo European tour che vedrà protagonista Diodato nei mesi di settembre e ottobre prossimi.

Dopo il primo live in programma a Parigi il 21 settembre, passerà a Lugano, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Colonia fino a giungere il 4 ottobre all’O2 Academy Islington.

Un concerto molto atteso che andrà ad arricchire la lunga schiera di artisti italiani che già si sono esibiti o si esibiranno nel corso del 2022, ma soprattutto perché è ancora ben chiara negli occhi di tutti la performance di Diodato in occasione dell’Eurovision di Torino che si è appena concluso.

Giovedi, in occasione della giornata inaugurale del contest, l’artista è stato protagonista di quella che è stata giudicata una delle più belle peformance del festival (foto in alto, video in basso), in un mix tra musica, coreografie ed emozioni che ha lasciato a bocca aperta gli oltre 200 milioni di spettatori sparsi per il mondo.

Il costo dei biglietti per assistere al live di Diodato martedi 4 ottobre all’O2 Academy Islington è di £32.25. Qui il sito ufficiale della prevendita.