Da oggi riapre l’Estorick Collection, unico museo inglese interamente dedicato all’arte italiana

Per ben quattro mesi ha dovuto chiudere i suoi spazi espositivi, ma ora è pronta a tornare a offrire un angolo di cultura italiana nella capitale inglese.

E’ la Estorick Collection, il solo museo inglese ad essere interamente dedicato all’arte moderna italiana, che ha riaperto le sue porte al pubblico proprio oggi, mercoledì 15 luglio.

il pubblico potrà visitare sia la collezione permanente, la quale include alcuni tra i pezzi più iconici del movimento futurista, che la mostra temporanea dedicata a Tullio Crali dal titolo “A Futurist Life” che stava riscuotendo molto successo nei giorni precedenti alla chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria da coronavirus.

La Estorick Collection, per chi ancora non ci fosse mai stato, è un edificio nella zona di Highbury and Islington composto da sei gallerie (nella foto in alto), ora riadattate per rispettare le misure restrittive volute per contenere il contagio.

Infatti, l’ingresso al museo sarà possibile solo tramite l’acquisto di un biglietto precedentemente prenotato attraverso il sito web o telefonando al numero 02077049522; il numero dei visitatori al giorno sarà limitato, circoscrivendolo a un massimo di 8 in contemporanea.

Per quanto riguarda invece la mostra temporanea dedicata a Tullio Crali (1910-2000), questa si focalizza sul dinamismo del mondo naturale e di quello meccanico, ed è primariamente associata con il genere dell’aeropittura. La mostra esplora ogni fase della carriera artistica di Crali e presenta una larga serie di lavori raramente esposti che coprono un arco di tempo dagli anni Venti fino agli anni Ottanta. Già di successo tra il pubblico e la stampa, l’esposizione è stata descritta dal The Observer come “una rivelazione” e da Time Out come “Tutto ciò tutto ciò che uno può volere dall’arte futurista italiana”.

