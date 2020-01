Calibro 35 e Linea 77: musica d’autore italiana per le notti londinesi

Connect on Linked in

Si arricchisce di nuovi artisti italiani la stagione musicale italiana a Londra, con i Calibro 35 e i Linea 77. Si tratta di due band molto apprezzate tra coloro sempre alla ricerca di suoni e interpretazioni inedite.

In particolar modo, i Calibro 35 (nella foto in alto) sono un gruppo funk-jazz nato nel 2007 a Milano ispirato alle colonne sonore di molti film di genere poliziottesco tipici dell’Italia degli anni Settanta. Vantano numerose collaborazioni oltre ad aver direttamente scritto colonne sonore di alcuni film ed essere stati resident band in occasione di un stagione televisiva di Fabio Volo su Raitre.

I Calibro 35 si esibiranno il 15 aprile all’Islington Assembly Hall di Londra (Upper St, Islington N1 2UD9) per esibirsi poi il giorno dopo al Deaf Institute di Manchester e il 17 aprile al “Vodoo Rooms” di Edimburgo.

Mentre i Linea 77 sono in programma nello storico locale musicale nel cuore di Londra a pochi passi da Oxford Circus, il 100 Club, la sera del 20 aprile. In questo caso il genere è improntato sul metal italiano fortemente influenzato da quello di famosi gruppi statunitensi quali Deftones, Rage Against the Machine e Helmet.

Il costo del biglietto per i Calibro 35 all’Islington Assembly Hal del 15 aprile è di £19.60 e si può acquistare in prevendita a questo indirizzo internet.

Mentre il costo del biglietto dei Linea 77 al 100 Club il 20 aprile è di £22.40 e si può acquistare in prevendita a questo indirizzo internet.





