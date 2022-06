Beatrice Covassi: un viaggio onirico tra i cieli d’Europa

Print This Post

Si inagura domani, mercoledi 29 giugno, la mostra curata da Vittoria Beltrame che presenta i lavori di Beatrice Covassi in una esposizione dal titolo “A European Journey” con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai rifugiati ucraini.

Le opere della Covassi potranno essere ammirate fino al 5 luglio presso la “J/M Gallery” al numero 230 di Portobello Road a Londra, tutti i giorni dalle ore 10 alle 20.

Ispirata dalla fase REM durante il primo sonno, Covassi cerca di rappresentare l’ingresso e il viaggio in un altro regno attraverso le dimensioni più vivide e colorate incontrate nei primi stati onirici. “Ciò si traduce in sogni intensi – spiega la curatrice della mostra – da cui il tema sottolineante dei toni metafisici e onirici del suo lavoro“.

Mentre si spostava da un luogo all’altro del mondo per lavoro, Covassi è infatti una diplomatica dell’Unione Europea, sfrutta il suo tempo per esporre in molte delle principali città europee, asiatiche e americane, mostrando le sue influenze nate delle esperienze maturate.

All’interno della sua pratica, l’artista si concentra sulla materia prima, una tecnica utilizzata con successo dagli artisti italiani del dopoguerra dell’Arte Povera, che può essere vista nell’uso di materiali come il cartone.

I colori vivaci servono a mettere in risalto le radici e le influenze italiane di Covassi, sulla scia di antichi maestri come Tiziano (che si rese conto anche dell’importanza delle tinte prime). Rossi e blu forti sono bilanciati dalla disinvoltura e dalla libertà delle forme astratte, lasciando al pubblico una vasta gamma di opzioni creando così un motivo di confronto e discussione.

Per maggiori informazioni e per prenotare la propria visita ad ingresso gratuito, si può consultare il sito internet ufficiale a questo indirizzo.