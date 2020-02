A Londra Vincent van Gogh da ammirare, fino a entrare nei suoi quadri

Van Gogh da ammirare, ma anche da vivere a tal punto da entrare nei suoi quadri. E’ quanto propone la nuova mostra interattiva dedicata al pittore olandese che si apre domani a Londra, visitata in anteprima da LondraItalia.

Si intitola Meet Vincent van Gogh e per allestirla è stata realizzata una struttura dedicata dato che l’esposizione non è di fatto una mostra di alcuni dei suoi più celebri quadri, quanto un modo di interagire con essi fino a toccarli, ammirando ogni singolo spessore delle poderose pennellate che hanno reso celebre lo stile di van Gogh.

La struttura si trova alle spalle del National Theatre a South Bank e si aprirà domani, venerdì 7 febbraio, per andare avanti fino al 21 maggio. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di offrire una panoramica della vita personale e artistica di van Gogh attraverso i suoi quadri più famosi, attualmente in esposizione in alcune delle più celebri gallerie del mondo ma che, per la loro natura fragile, non possono essere spostati in giro per il mondo.





Anziché quindi viaggiare da un capo all’altro del globo,, permettendo di sedersi, ad esempio, accanto al famoso letto della camera ad Arles immortalato in uno dei suoi quadri più famosi, oppure di ammirare a grandezza naturale la casa gialla dell’omonima pittura. Ma anche notare come il pittore usasse una quantità maggiore di colori rispetto ai suoi colleghi del tempo, passando le proprie dita tra le scanalature dei girasoli.

A completare questo viaggio nell’arte di van Gogh ci sono proiezioni ed effetti sonori che trasportano lo spettatore in alcuni dei momenti più salienti della vita dell’artista: dalla sua infanzia nei Paesi Bassi passando alle strade e ai primi studi dove ha lavorato a Parigi, fino alla campagna dorata di Arles, il manicomio dove è stato rinchiuso per chiudere con il soggiorno a St. Rémy dove è stato ferito a morte.

Meet Vincent van Gogh, dal 7 febbraio al 21 maggio 2020 – 99 Upper Ground, South Bank, Londra. Costo dei biglietti: dai £18 ai £21. Questo il sito internet ufficiale.

Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.