A Dublino e Londra il tour tributo ad Ennio Morricone

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Parte da Dublino per passare poi a Londra il tour evento nato per celebrare l’arte e la musica di Ennio Morricone a due anni di distanza dalla sua scomparsa.

Il 26 novembre alla 3 Arena e il 28 novembre all’O2 Arena si terranno i primi due di una serie di grandi concerti in tutta Europa durante i quali verranno eseguite le immortali composizioni del maestro.

Il tour sarà intitolato The Official Concert Celebration e a dirigerlo sarà Andrea Morricone, figlio di Ennio per l’omaggio al grande musicista e compositore morto a luglio 2020 all’età di 91 anni.

Dopo la capitale irlandese e quella inglese il tour proseguirà per altre dieci date: Berlino, Francoforte, Rotterdam, Bruxelles, Parigi, Budapest, Praga, Vienna, Cracovia, Lodz. Al momento nessuna data è prevista in Italia.

Lo spettacolo presenterà molte musiche scritte per film iconici, le quali saranno accompagnate da nuovi effetti luci e da varie performance di alcuni solisti che hanno lavorato con Morricone nel corso degli anni.

“Questa è destinata ad essere un esperienza agrodolce – ha anticipato Andrea Morricone – Ovviamente mi manca molto mio padre, ma poterlo onorare dirigendo un’orchestra sinfonica completa e un coro suonando la sua musica fenomenale sarà un’esperienza fantastica e profondamente emozionante. e non vedo l’ora di celebrarlo con i suoi fan in tutto il mondo“.

Tra coloro che contribuiranno alla realizzazione del concerto anche il collega e compositore Hans Zimmer, il quale più di una volta aveva definito il maestro un’icona vivente, aggiungendo: “Ennio mi ha insegnato che la melodia più semplice, pura e onesta è la più difficile da scrivere. Che non dovrebbe essere facile perché è una missione profonda. Il nostro lavoro è essere il migliore amico del regista e ispirarlo e un buon direttore respira con l’orchestra, come se fossero una sola entità“.

Il costo dei biglietti per il concerto del 28 novembre all’O2 Arena a Londra andrà dai £46 ai £251. Per acquisti in prevendita qui il sito internet ufficiale.