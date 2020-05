24 ore live da Londra per la Croce Rossa di Bergamo dipingendo Dante

Connect on Linked in

Un giorno intero live sui propri canali social, dal suo studio di Londra, per raccogliere fondi da destinare alla Croce rossa sezione di Bergamo.

E’ l’impresa del 26enne Leonardo Frigo, originario di Asiago in provincia di Vicenza, ma da anni trasferitosi nella capitale inglese per dare continuità alle sue due passioni: il violino e la pittura.

Passioni che ha unito in un altro ambizioso progetto del quale ne hanno parlato già in tutto il mondo: riprodurre in disegno i 33 canti dell’Inferno di Dante Alighieri su altrettanti violini, più il canto introduttivo su di un violocello, in vista dei 700 anni dalla morte del sommo poeta che cadranno il prossimo anno.

Violini e violoncello saranno poi i protagonisti di una mostra itinerante che partirà proprio da Londra per approdare anche in Italia.

Nell’attesa di vedere al completo l’intera collezione (realizzare ogni violino, dal processo creativo fino al disegno a mano con pennino e china va dalle 3 alle 4 settimane) domani mattina, sabato, dalle ore 10 e fino al giorno dopo Leonardo sarà live in diretta in contemporanea su Instagram e Facebook per disegnare il volto di Dante su un pannello di oltre 2 metri quadri, sempre con pennino e china. A tenergli compagnia molti amici musicisti che nel corso delle 24 ore si inseriranno nella sua diretta per offrire momenti di musica e divertimento a tutti gli spettatori online.

Mentre porterà a termine quest’avventura le persone che seguiranno potranno effettuare una donazione che andrà direttamente alla Croce Rossa delle sezione di Bergamo, una delle città italiane più colpite dall’emergenza coronavirus.

Per conoscere tutti i dettagli, il giovane artista ha anche creato una pagina dedicata sul portale per iniziative benefiche Go Found Me che è possibile trovare a questo indirizzo.

