Nuove storie in cucina e il ritorno sulla tv inglese: Locatelli si racconta a LondraItalia

Lo chef Giorgio Locatelli è senza dubbio il personaggio del piccolo schermo che può viaggiare tra Italia e Inghilterra e ottenere lo stesso successo in termini di notorietà. “Anche se gli italiani sono sicuramente più, diciamo… calorosi. Selfie, foto, strette di mani, per fare qualche metro ci metto una vita. Gli inglese sono più quiet, tranquilli. Ti vedono, ti riconosco, ti dicono ‘good job’ e poi ti lasciano a quello che stai facendo. Ma va bene così, sto vivendo un bellissimo momento“.

A raccontarcelo è lui stesso, incontrato in occasione del Bellavita London, esposizione dedicata alla pasta, pizza e beverage del Belpaese che, dopo lo stop forzato per via della pandemia, è tornata all’Olympia di Kensington tra esposizione di prodotti, assaggi, novità culinarie made in Italy e soprattutto cooking show con i maetri dei fornelli, Locatelli tra tutti.

“E’ davvero bello tornare in mezzo alla gente, ne avevamo bisogno tutti – ci dice lo chef, mentre prepara per i presenti fagotti di borragine alle erbe di campo -. Dal mio punto di vista non posso per nulla lamentarmi, sto vivendo un bellissimo periodo, sia in Italia con le nuove edizioni di Masterchef che ora in UK, perché tornerò a settembre sulla televisione inglese nel nuovo reality dal titolo Celebrity Cooking School“.

Nell’attesa della prima puntata, lo chef ha scritto anche un nuovo libro di ricette, “Made in Italy, food and other stories”; circa 600 pagine dove non propone solo ricette. “Ho voluto raccontare l’Italia a modo mio, a favore del pubblico internazionale. Perché ogni ricetta ha, in realtà, una sua storia fatta di uomini, donne, ricerca, tradizione, cultura. Noi italiani lo sappiamo bene, è giusto che anche gli altri ne vengano a conoscenza“.

