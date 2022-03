Musica, arte e gastronomia: torna a Londra il Sicily Fest

Connect on Linked in

Quattro giorni a Londra dedicati alla sicilianità più pura in occasione di un festival che, dopo essere partito come semplice pop up e costretto a stopparsi per due anni a causa dell’emergenza covid, torna ora in una veste nuova e più coinvolgente.

Dal 7 al 10 aprile prossimi si terrà il Sicily Fest in collaborazione con PopMarket Sicily e P&A events presso il Business Design Centre a pochi passi dalla fermata di Angel. Si tratta della sesta edizione che, come anticipato, cresce di portata anno dopo anno e anche in questo 2022 celebrerà la Sicilia e i suoi prodotti, ma anche cultura, storia e tradizioni grazie alla presenza di artisti del calibro di Roy Paci e Mario Venuti, solo per citarne alcuni.

I visitatori potranno, letteralmente, assaporare la Sicilia grazie ad un’ampia selezione di cannoli, arancini, panelle, panini gourmet, pasta, marmellate, conserve dolci e salate, liquori e vini portati in esposizione dai produttori giunti direttamente dall’isola. Nei 2mila metri quadri saranno presenti 40 stand, 7 cantine, 2 bar e un fitto calendario di appuntamenti tra cui 4 showcooking e ben 7 wine experience.

Un vero e proprio viaggio del gusto attraverso alcune delle migliori cantine siciliane accuratamente selezionate per il pubblico londinese. I vini saranno abbinati ad antipasti appositamente creati da quattro rinomati chef siciliani: Pietro D’Agostino, Bianca Celano, Enzo Oliveri (nella foto in alto) e Carmelo Carnevale.

Per i più piccoli ci sarà anche un angolo per bambini con divertimento e attività gestito dall’organizzazione benefica britannica Children Do Matter.

Dal punto di vista musicale, il festival avrà anche lo scopo di far apprezzare l’arte sicula attraverso alcuni dei suoi maggiori ambasciatori, oltre ai già citati Roy Paci e Mario Venuti ci sarà una performance con Li strittuli e di Rocketta London Fest & Apocalypse Wow.

Il biglietto di ingresso giornaliero costa £2.50 (o £7 per tutti e quattro i giorni) e si può già prendere in prevendita a questo link.