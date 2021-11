Jamie Oliver e Gennaro Contaldo hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia

Print This Post

Jamie Oliver e il suo maestro Gennaro Contaldo hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia per il loro contributo alla conoscenza della cucina italiana nel Regno Unito.

La consegna c’è stata ieri sera presso la sede dell’Ambasciata italiana a Londra durante un evento organizzato in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Oliver e Contaldo sono tra le coppie più conosciute e apprezzate della tv britannica. In particolar modo, il giovane chef inglese ha sempre ammesso che ogni sua conoscenza in fatto di cucina giunge proprio dagli insegnamenti ricevuti da Gennaro Contaldo, con il quale ha mosso i primi passi come cuoco prima di diventare la celebrity chef che tutti ora conoscono.

“Lo chef Jamie Oliver è estremamente popolare nel Regno Unito e all’estero – ha detto l’ambasciatore Trombetta nel leggere la motivazione che ha accompagnato l’assegnazione dell’onorificenza -. Ha dato un contributo significativo alla diffusione capillare delle tradizioni gastronomiche italiane. Attraverso il programma televisivo ‘Jamie’s Great Italian Escape’, e il programma e il relativo libro ‘Jamie Cooks Italy’ ha portato molte ricette italiane al pubblico britannico, tra cui specialità regionali e locali. Ha anche condotto una campagna contro l’obesità infantile, realizzando interventi nelle scuole per incoraggiare abitudini alimentari sane tra i bambini“.

“Dal 1983 al 1998 Gennaro Contaldo ha lavorato insieme al noto ristoratore e chef Antonio Carluccio presso il ristorante Neal Street – ha poi aggiunto l’ambasciatore nel momento dedicato al cuoco italiano emigrato in UK nel 1969 a Londra -. Nel 1999 ha aperto il suo primo ristorante, Passione, nel cuore della capitale inglese. Il ristorante è diventato popolare tra celebrità e personaggi internazionali, compresi i membri della famiglia reale. Nel 2005 inizia una collaborazione con il marchio Bertolli, promuovendo i suoi prodotti italiani nel Regno Unito. L’anno successivo ha iniziato a collaborare con il celebre chef Jamie Oliver, con il quale ha fatto numerose apparizioni televisive, tra cui per il programma della BBC The Naked Chef”.

Sia Oliver che Contaldo si sono detti onorati di ricevere questa onorificenza, segno del buon lavoro fatto in tanti anni per mantenere alta la tradizione culinaria italiana anche fuori dai confini del Belpaese.