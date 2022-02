Dante tecnologico, innovativo, digitale… sciamanico. Da oggi in mostra a Londra

Connect on Linked in

Non si arresta l’interesse attorno alla figura di Dante Alighieri, anche dopo aver celebrato nel corso del passato anno i 700 anni dalla scomparsa (1265 – 1321) con iniziative ed eventi che si sono svolti in tutto il mondo, molti dei quali purtroppo in maniera virtuale a causa della pandemia in corso.

Per tale motivo, anche in questo 2022, ci sarà una considerevole scia di iniziative dedicate al Sommo Poeta. Una di questa riguarda la mostra Dante ipermoderno. Illustrazioni dantesche nel mondo, 1983-2020 che si è aperta proprio oggi presso l’Istituto italiano di cultura di Londra.

L’esposizione, volta a mostrare al pubblico le fasi più recenti della lunga storia delle illustrazioni della Divina Commedia resterà aperta fino al 25 marzo ad ingresso gratuito. È costituita da circa 80 opere realizzate da 5 artisti contemporanei: Paolo Barbieri, Monika Beisner, Mimmo Paladino, Tom Phillips ed Emiliano Ponzi.

Le nove serigrafie di Tom Phillips uniscono l’immediatezza della pop art a una ricerca evocativa e raffinata; le tempere di Monika Beisner, prima artista donna a illustrare l’intera Divina Commedia, riprendono la tradizione figurativa che risale a Botticelli; Mimmo Paladino sonda le radici arcaiche del poema dantesco seguendo un approccio sciamanico; Paolo Barbieri concilia la tradizione con l’innovazione: i suoi bozzetti neri a matita si trasformano in stampe colorate dalla marcata atmosfera fantasy; Emiliano Ponzi, invece, passa totalmente al digitale, creando immagini dal tono surreale e inquietante.

La mostra è ideata dalla Società Dante Alighieri e dal Gruppo Dante dell’ADI – Associazione degli Italianisti ed è curata da Giorgio Bacci, Marcello Ciccuto e Alberto Casadei, ed è realizzata da Art Media Studio di Firenze grazie al sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Maggiori informazioni si possono trovare nella pagina dedicata del sito internet dell’Istituto italiano di cultura di Londra a questo indirizzo.