Zelensky a Westminster: “Onorati del vostro supporto. Ma vi prego, fate di più”

Un lungo applauso di tutti i parlamentari e rappresentanti del governo britannico, contravvenendo a una storica tradizione che vuole che non si applauda all’interno di Westminster, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video da Kiev.

Un momento storico che giunge in un momento tra i più delicati vissuti sulla scena internazionale a causa dell’invasione russa sul territorio ucraino. Le prime parole di Zelensky ai parlamentari e all’esecutivo sono state spese per ricordare i giorni vissuti fino ad ora dal suo popolo, le numerose vittime tra i civili, le bellezze architettoniche e storiche distrutte dai bombardamenti, il crescente numero di rifugiati che si stanno riversando sugli altri paesi europei, il grave atto commesso da Putin verso la libertà di espressione contro un paese sovrano.

“Finora nel conflitto sono stati uccisi oltre 50 bambini. Questi sono i bambini che avrebbero potuto vivere, ma quelle persone ce li hanno portati via“.

“L’Ucraina si chiede con una domanda shakespeariana se essere o non essere. E la nostra risposta è sì, che vogliamo esistere“, ha aggiunto descrivendo in toni drammatici l’invasione attuata dalla Russia, descritta come “uno Stato terrorista“. Il presidente ha poi esaltato l’eroismo della sua gente e ha ribadito che il suo Paese intende resistere e combattere fino alla fine, anche nelle foreste se sarà necessario. ”Non vogliamo perdere questo che è nostro, non vogliamo perdere il nostro Paese. I nostri eroici soldati che hanno continuato a combattere quando i russi ci dicevano di deporre le armi”.

Il presidente ucraino ha poi rivolto la sua totale attenzione al supporto che sta giungendo dal Regno Unito, tra i primi ad aver attuato sanzioni molto pesanti dal punto di vista economico ai danni della Russia.

“Grazie Boris – ha detto Zelensky, rivolgendosi in maniera confidenziale al primo ministro – grazie per tutto quello che state facendo, ma per favore incrementate la pressione che il vostro grande paese può fare verso la Russia, riconoscetelo come uno stato terrorista. Per favore rafforzate le sanzioni, per favore fate sì che i cieli ucraini siano sicuri, fate quello che va fatto per rimanere in linea con la grandezza del vostro paese“.

Zelensky ha poi concluso con “Gloria all’Ucraina, gloria al Regno Unito!“.