Connect on Linked in

La data del primo luglio 2021 sarà per Londra un giorno importante, dato che verrà svelata la statua per rendere omaggio alla memoria della principessa lady Diana. Evento che avverà nel giorno in cui Lady D avrebbe compiuto 60 anni.

Una iniziativa che è stata fortemente voluta dai due figli William ed Harry, i quali hanno annunciato proprio in questi giorni il desiderio di ricordare la mamma attraverso la realizzazione di una statua.

In realtà, l’idea di una statua ufficiale dedicata a Diana circolava da tempo tra i sudditi di sua maestà, proprio perché si tratta del gesto più comune che da secoli viene fatto per rendere omaggio alle figure più emblematiche della famiglia reale. Ma a Lady D questo onore ancora non era toccato, se non attraverso sculture volute da privati, come nel caso della celebre statua all’interno dei magazzini Harrods voluta da Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi, fidanzato della principessa a quel tempo.

Insomma, a Buckingham Palace una iniziativa in merito non era mai stata presa in considerazione fino ad oggi, nonostante fossero passati esattamente 23 anni dal terribile incidente che le costò la vita nel tunnel stradale di Parigi. Evento che accadde proprio la notte di oggi, 31 agosto.

La statua verrà eretta nei giardini londinesi di Kensington Palace e sarà un’opera commissionata proprio in tandem dal duca di Cambridge (secondo in linea di successione al trono della regina Elisabetta dopo il padre Carlo) e dal fratello Harry, duca di Sussex e sesto in linea di successione.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.