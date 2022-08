Veronica Ferrucci nuovo console generale d’Italia a Edimburgo

Connect on Linked in

Veronica Ferrucci è il nuovo Console Generale d’Italia a Edimburgo. Di seguito il messaggio inviato ai connazionali presenti nella circoscrizione di competenza, ossia Scozia e Irlanda del Nord.

Care e cari connazionali,

desidero salutarvi calorosamente, in occasione dell’inizio del mio mandato di Console Generale a Edimburgo. È per me un onore e una gioia rappresentare una comunità fortemente radicata sul territorio, vivace e dinamica, come testimoniano anche i più recenti flussi di professionisti e studenti.

Il mio impegno sarà quello di continuare a garantire a tutti voi l’efficiente erogazione dei servizi consolari e a rispondere al meglio, col prezioso supporto di tutta la squadra del Consolato Generale, alle vostre esigenze. L’auspicio è che il Consolato Generale sia un punto di riferimento per tutte le italiane e tutti gli italiani che vivono, lavorano, studiano e visitano la Scozia e l’Irlanda del Nord, cui siamo legati da un rapporto di amicizia e collaborazione nei più svariati settori, da preservare e consolidare.

Veronica Ferrucci