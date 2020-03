Una notte di Spaghetti Western. Londra omaggia Leone, Morricone & co.

Connect on Linked in

Una notte unica per celebrare il talento di maestri del calibro di Ennio Morricone, Luis Bacaloy, Riz Ortolani e altri grandi nomi del panorama italiano e internazionale. Tutti nomi che hanno in comune un unico aspetto che li ha resi celebri nel mondo: la loro capacità di aver reso il genere western all’italiana riconoscibile e indimenticabile attraverso le loro composizioni musicali.

Sarà proprio Spaghetti Western il titolo dato al concerto che si terrà il 23 aprile al Southbank Centre di Londra quando uno dei generi cinematografici più iconici di tutti i tempi sarà celebrato in una speciale serata.

Durante l’evento saranno riproposte dall’orchestra musiche estrapolate da capolavori come “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Per un pugno di dollari”, “C’era una volta il West” e molte altre che hanno visto la regia di un altro grande del cinema italiano famoso in tutto il mondo, Sergio Leone, ma anche di pellicole più recenti come “Django Unchained” di Quentin Tarantino il quale non ha mai negato che la sua passione per il grande schermo è nata proprio grazie al genere spaghetti western che guardava da ragazzino.

Sarà anche la serata giusta per rendere uno speciale omaggio a Ennio Morricone il quale, proprio attraverso le sue composizioni, ha reso ancora più identificabile il genere nel corso degli ultimi decenni.

Il costo dei biglietti per “The Greatest Themes from Spaghetti Western Films” in programma il 23 aprile al Southbank Centre di Londra va dai £24.50 ai £60 e per prevendita si può visitare il sito internet ufficiale a questo indirizzo.





