UK: contro il Covid la più costosa campagna informativa della storia del paese

Il Regno Unito vuol raggiungere a tutti i costi il suo obiettivo nella lotta contro il coronavirus: vaccinare l’intera popolazione adulta entro luglio. E quel a tutti i costi non è un semplice modo di dire dato che Downing Street ha messo in campo la più costosa macchina promozionale della storia del paese, con oltre 160 milioni di sterline spesi, cifra emersa nell’ultima rilevazione fatta risalente allo scorso 23 marzo e riferita solo al 2020.

Questo sta a significare che nel calcolo manca ancora tutta la successiva parte dedicata alla campagna vaccinale. Infatti, le prime ingenti risorse economiche sono state utilizzate già da marzo 2020 con i messaggi dedicati alla prevenzione quando la pandemia era da poco scoppiata, passando poi alla più recente seconda fase dedicata alla campagna vaccinale, invitando tutti a ricevere la propria dose.

Proprio oggi, lunedì 26 aprile, in tutto il paese prende il via una massiccia campagna pubblicitaria rivolta alle persone con meno di 50 anni che segue quella rivolta alle minoranze etniche, inizialmente poco coinvolte nel vasto piano di immunizzazione, che ha dato i suoi frutti con numeri triplicati in due mesi.

Il ministero della Salute ha annunciato che la campagna per gli under 50, che sta passando attraverso tv, radio, social media e cartelloni pubblicitari con lo slogan “Ogni vaccinazione ci dà speranza”, mostrerà “il più grande sforzo di vaccinazione nella storia britannica“.

Vi parteciperanno anche organizzazioni del settore pubblico e privato, compreso il servizio postale Royal Mail, che applicherà un timbro postale speciale alla posta affrancata tra il 5 e il 7 maggio.

Infatti, per quanto l’UK ha raggiunto un primo obiettivo, somministrando entro metà aprile una prima dose a tutti gli ultracinquantenni e in contemporanea dando vita a un graduale allentando delle restrizioni, vuol comunque dare un’accelerata proprio all’aspetto della immunizzazione di massa attraverso la campagna vaccinale.

Quasi 34 milioni di persone, poco meno dei i due terzi della popolazione adulta, hanno ricevuto la prima dose, e 12 milioni la seconda, ma il target principale rimane quello di somministrare almeno una dose a tutti gli adulti entro la prima parte dell’estate.

A conti fatti il Regno Unito, uno dei paesi più colpiti in Europa dalla pandemia con 4,4 milioni di contagi e quasi 128.000 morti, ha cambiato decisamente passo dopo un iniziale contrasto al contagio molto confuso, diventando ora un caso di studio anche per altre nazioni. Secondo l’Ufficio di statistica nazionale e l’Università di Oxford, i contagi sono diminuiti del 65% dopo la somministrazione delle prime dosi aumentando ulteriormente dopo la seconda.

Da oggi, intanto, in Inghilterra è aperta la prenotazione del vaccino ai circa 500mila 44enni, mentre in Scozia e Irlanda, sempre da questo inizio di settimana, si sono allentate le misure prese per fronteggiare il Covid-19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due paesi verso la normalità sempre entro l’estate.

In Scozia, dove c’è un sistema a fasce, riapriranno negozi, palestre e impianti sportivi al chiuso, mentre pub, bar e ristoranti potranno riaprire solo all’aperto e con un massimo di sei persone per tavolo. Potranno riprendere a lavorare nelle case private anche addetti alle pulizie ed imbianchini.

In Irlanda possono riprendere da oggi gli allenamenti all’aperto per i ragazzi con meno di 18 anni e sarà consentito giocare a golf e tennis. Saranno di nuovo accessibili attrazioni come parchi naturali e zoo.

Due persone immunizzate, inoltre, potranno incontrarsi sia in spazi chiusi che all’aperto.

@AleAllocca

