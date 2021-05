Uber battuto in UK: riconoscerà il sindacato dei suoi autisti

Connect on Linked in

Accordo storico nel Regno Unito, in base al quale Uber per la prima volta riconoscerà un sindacato come rappresentante dei suoi autisti. La sigla Gmb potrà negoziare con l’azienda sulle questioni relative a retribuzioni, previdenza, assistenza sanitaria e sulle condizioni di lavoro degli autisti.

Si tratta del “primo passo per una vita lavorativa più giusta per centinaia di migliaia di persone“, ha commentato Mich Rix, rappresentante del sindacato in una intervista rilasciata alla BBC. Uber ha sottolineato che la decisione mostra l’impegno dell’azienda verso i suoi 70mila autisti britannici, buona parte di essi operanti nell’are di Londra.

Per anni, la società fondata nel 2009 negli Stati Uniti dal programmatore Garrett Camp e Travis Kalanick, che fornisce attraverso la propria app un servizio di trasporto privato, ha resistito all’ingresso in azienda dei sindacati, che chiedevano per gli autisti il riconoscimento di diritti fondamentali come la retribuzione delle assenze per malattia e il salario minimo. Uber ha sempre replicato affermando che i suoi autisti sono liberi professionisti e non hanno diritto a questi benefit.

L’azienda ha però cambiato atteggiamento a marzo, quando la Corte suprema britannica ha stabilito che gli autisti iscritti all’app sono equiparabili ai lavoratori dipendenti, accedendo così ai diritti chiesti dai sindacati. L’azienda, che vanta una presenza in oltre 900 aree metropolitante in tutto il mondo, garantisce ora ai propri autisti il salario minimo, ferie pagate e previdenza pensionistica.

Con il riconoscimento del sindacato, che potrà ora negoziare per conto dei lavoratori, è stato compiuto un ulteriore passo che potenzialmente rappresenta una svolta per tutto l’universo della gig economy nel Regno Unito, diventando un esempio concreto per altri paesi in giro per il mondo, Italia compresa.

Infatti, nella medesima situazione si trovano anche i riders delle app che forniscono food delivery. Anch’essi, come gli autisti di Uber fino a qualche giorno fa, vivono in un limbo dove non è regolamentato il loro ruolo: dipendenti o liberi professionisti?