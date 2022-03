Tube, domani e giovedi blocco totale di tutte le linee a causa di uno sciopero

Print This Post

Lo sciopero della Tube in programma per le giornate di domani, martedi 1 marzo, e giovedi 3, è confermato. Lo comunicato la stessa TFL, Transport for London, che ha specificato che le trattative portate avanti con i sindacati non hanno dato i frutti sperati.

Circa 10.000 lavoratori della metropolitana di Londra appartenenti al sindacato ferroviario, marittimo e dei trasporti, RMT, hanno scelto di astenersi dal lavoro. La controversia tra le due parti riguarda il piano della TFL di tagliare fino a 600 posti di lavoro nelle varie stazioni, nonché questioni che interessano il trattamento pensionistico e le condizioni di lavoro più in generale.

Lo sciopero questa volta riguarderà tutte le linea della Tube tanto che l’azienda di trasporti pubblici ha inviato comunicazioni a tutti i pendolari consigliando di lavorare da casa se possibile, o di considerare modalità diverse per spostarsi in città prendendo in considerazione anche un allugamento dei normali tempi di percorrenza.

Stando a quanto comunicato, il blocco dei trasporti dovrebbe avvenire già subito dopo la mezzanotte di oggi, per andare avanti tutta la giornata di domani; lo stesso si ripeterà giovedi.

Ma è anche molto prababile che disservizi si registreranno anche nel corso della giornata di mercoledi, anche se i sindacati e la stessa TFL non hanno anticipato di azioni programmate da parte dei lavoratori.

Lo sciopero, inoltre, assume anche un aspetto particolare, dato che proprio domani entrerà in vigore il nuovo aumento previsto su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Qui tutti i dettagli in merito in un nostro articolo.

Il blocco di tutte le linee, come anticipato, riguarderà la rete della Tube, mentre London Overground, TFL Rail, DLR, London Trams, National Rail e bus funzioneranno come sempre. Per rimanere aggiornati, qui il link alla pagina dedicata sul sito ufficiale della TLF.