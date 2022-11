Treni, Tube, Overground: nuova serie di scioperi per i primi giorni di novembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Prosegue il braccio di ferro tra i sindacati dei lavoratori che operano nel settore dei trasporti su rotaia e Network Rai, l’organismo nazionale che supervisiona l’intero sistema. Anche novembre sarà un mese durante il quale sono stati programmati una serie di scioperi che bloccheranno totalmente o in parte sia i trasporti nazionali che quelli locali della capitale inglese.

Secondo quanto anticipato dai sindacati, durante i prossimi giorni la rete nazionale dei treni sarà quasi del tutto interessata dal blocco. Saranno lasciati operativi solo pochi spostamenti ma per conoscere quali è consigliabile informarsi prima di mettersi in viaggio, direttamente sui siti delle società che coprono le tratte interessate.

Lo sciopero, dovuto a una discussione in atto per il rinnovo degli accordi salariali e delle condizioni lavorative, interesserà anche Londra. La Tube, così come l’Overground, potrebbe subire dei disservizi soprattutto nelle stazioni principali dove sono previsti i maggiori scambi tra la rete cittadina e quella nazionale.

Ecco un elenco delle date di sciopero dei treni e degli operatori interessati.

Venerdì 4 novembre

La mobilitazione interesserà i lavoratori delle compagnie West Midlands Railway e London Northwestern Railway

Sabato 5 novembre

La mobilitazione interesserà 14 operatori che prenderanno parte a uno sciopero coordinato a livello nazionale. Le compagnie interessate saranno: Avanti West Coast, C2C, Chiltern Railways, Cross Country Trains, East Midlands Railway, Great Western Railway, Greater Anglia, GTR (Southern, Thameslink, Great Northern e Gatwick Express), LNER, Northern Trains, South Eastern, South Western Railway, Transpennine Express e treni delle Midlands.

domenica 6 novembre

La mobilitazione riguarderà i lavoratori di Avanti

Lunedì 7 novembre

I sindacati anticipano di un altro sciopero su base nazionale simile a quello di sabato 5 novembre.

Martedì 8 novembre

Lo sciopero interesserà i lavoratori della C2C

mercoledì 9 novembre

Terzo sciopero nazionale programmato per il mese di novembre. Anche in questo caso saranno 14 gli operatori che aderiranno.

Giovedì 10 novembre

In questa giornata i disservizi riguarderanno Tube e Overground di Londra con una interruzione del servizio che andrà avanti per tutta la giornata. Maggiori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

Maggiori informazioni e aggiornamenti continui si possono trovare sul sito ufficiale della TFL – Transport for London a questo indirizzo.